La Bourse de Tokyo a calé, freinée par des prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a stagné mardi, ayant digéré de nouveaux signes de ralentissement de l'économie américaine et observé une pause après avoir atteint la veille son plus haut niveau de clôture depuis début janvier.

L'indice vedette Nikkei a fini à l'équilibre (-0,01% à 28.868,91 points) et l'indice élargi Topix a perdu 0,15% à 1.981,96 points.

"Après plus de 1.000 points gagnés par l'indice Nikkei sur les deux séances précédentes, des prises de bénéfices ont été observées" mardi, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était lui aussi dans le rouge (-0,88% vers 06H30 GMT).

Plusieurs mauvais indicateurs macroéconomiques publiés lundi, d'abord en Chine puis aux Etats-Unis, ont de nouveau alimenté les craintes pour l'économie mondiale.

Wall Street a toutefois fini lundi en hausse, tablant sur une politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) moins radicale contre l'inflation face à la dégradation de la conjoncture aux Etats-Unis.

Les valeurs du jour

ELLIOTT NE MISE PLUS SUR SOFTBANK GROUP: l'action de SoftBank Group, l'un des poids lourds de l'indice Nikkei, a chuté de 2,55% à 5.749 yens alors que le fonds activiste Elliott aurait vendu la quasi totalité de ses parts dans le groupe, selon des informations du Financial Times mardi.

Elliott, qui avait confirmé il y a deux ans un "investissement substantiel" dans SoftBank Group - plus de 2,5 milliards de dollars selon la presse à l'époque - aurait perdu la foi dans la capacité du groupe nippon à redresser sa valeur de marché, qui a chuté depuis plus d'un an, selon une source interrogée par le FT. Sollicité par l'AFP, le fonds activiste n'était pas disponible dans l'immédiat pour réagir à ces informations.

PANASONIC: Panasonic (+0,35% à 1.133 yens) compte augmenter de 10% sa production de batteries électriques pour Tesla aux Etats-Unis d'ici 2024, a affirmé lundi le quotidien économique japonais Nikkei sans citer de sources.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole continuaient de nettement reculer mardi: vers 06H50 GMT le baril de WTI américain lâchait 1,01% à 88,51 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,28% à 93,88 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar montait un peu face au yen, à raison d'un dollar pour 133,41 yens vers 07H00 GMT contre 133,32 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne était quasi stable par rapport à la devise japonaise, un euro valant 135,48 yens contre 135,45 yens la veille.

Par ailleurs, un euro s'échangeait pour 1,0154 dollar contre 1,0160 dollar lundi à 21H00 GMT.

etb-kh/mac/as