La Bourse de Tokyo a apprécié le bon départ du plan infrastructures américain

La Bourse de Tokyo a terminé mercredi dans le vert pour une quatrième séance d'affilée, réjouie par les gains de la veille à Wall Street après le succès du passage au Sénat du massif plan américain d'investissements dans les infrastructures.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,65% à 28.070,51 points, repassant au-dessus des 28.000 points en clôture pour la première fois depuis le 16 juillet.

Comme Wall Street la veille, le marché tokyoïte a salué le feu vert d'une large majorité des sénateurs américains pour un programme de 1.200 milliards de dollars (dont 550 milliards de nouvelles dépenses fédérales) voulu par le président Joe Biden afin de moderniser les infrastructures aux Etats-Unis.

"Les investisseurs ont bien accueilli la hausse sur le marché d'actions américain et le plan" d'investissements dans les infrastructures, a commenté auprès de l'AFP Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities.

La baisse du yen par rapport au dollar se poursuivait par ailleurs, continuant ainsi d'offrir du soutien aux valeurs exportatrices japonaises qui profitent de cette tendance sur le marché des devises.

Les investisseurs se tournent désormais vers les prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet, qui seront publiés plus tard ce mercredi. Cet indicateur est très attendu alors que les questions sur le futur resserrement de la politique monétaire de la Fed continuent d'agiter les esprits.

En Chine, l'indice Hang Seng à Hong Kong grappillait 0,13% après 06H00 GMT. Les places de Shanghai et Shenzhen avançaient aussi très modestement en fin de séance.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP RATE LE COCHE: le titre SoftBank Group a abandonné 1,75% à 6.711 yens. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies a publié mardi un bénéfice net trimestriel en chute de plus de 39% sur un an et n'a pas annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, au grand dam de certains investisseurs.

BRIDGESTONE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE: l'action Bridgestone a été plébiscitée (+5,34% à 5.140 yens) après le large relèvement des prévisions annuelles du groupe mardi, à la faveur d'une reprise plus rapide que prévu de ses marchés au premier semestre. Cerise sur le gâteau pour ses actionnaires, Bridgestone a aussi augmenté ses dividendes.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait encore face au dollar, qui s'échangeait pour 110,69 yens vers 06H15 GMT contre 110,57 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se dépréciait aussi légèrement par rapport à l'euro, qui valait 129,66 yens contre 129,59 yens mardi.

Et l'euro descendait à 1,1711 dollar, contre 1,1720 dollar la veille.

Après son rebond de la veille, le marché du pétrole faisait presque du surplace: après 06H00 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait à peine 0,03% à 68,31 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,11% à 70,71 dollars.

etb-si/els