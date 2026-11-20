La Bourse de Taïwan veillera au bon fonctionnement des marchés financiers et les investisseurs doivent rester confiants dans les fondamentaux des entreprises taïwanaises, a déclaré vendredi son président, alors que les actions de la Bourse subissaient une nouvelle chute brutale.

Taïwan est l’un des principaux producteurs de puces de pointe qui alimentent l’expansion rapide de l’IA, mais les investisseurs de sa bourse, fortement orientée vers les technologies, ont vu leur confiance dans l’avenir de ce boom ébranlée, notamment par la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , la semaine dernière.

Les actions taïwanaises .TWII ont chuté de plus de 6 % vendredi et ont enregistré leur pire semaine depuis plus de trois décennies, les investisseurs continuant à se désengager des titres liés à l’IA en raison de préoccupations concernant les valorisations, la rentabilité et l’augmentation de l’endettement.

Le président de la Bourse, Sherman Lin, a déclaré dans un communiqué que les marchés financiers taïwanais étaient étroitement liés aux marchés internationaux et ne pouvaient éviter d’être affectés à court terme par la conjoncture politique et économique mondiale ainsi que par le sentiment des marchés.

Il a toutefois ajouté que Taïwan disposait de fondamentaux économiques solides et que la demande mondiale en matière de calcul pour l’IA présentait encore un potentiel de croissance à moyen et long terme.

« L’avantage concurrentiel de Taïwan réside dans un écosystème industriel complet, fruit de nombreuses années d’efforts, qui s’appuie sur des atouts solides allant de la fabrication de semi-conducteurs et du conditionnement de pointe aux serveurs d’IA et à l’intégration de systèmes », a déclaré M. Lin.

«Le fait que les grandes entreprises internationales spécialisées dans l’IA continuent d’étendre leur coopération avec des sociétés taïwanaises souligne également la position clé de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale.»

M. Lin a ajouté que l’autorité de régulation financière avait déjà imposé de nouvelles restrictions sur la vente à découvert et que la Bourse continuerait également à surveiller les conditions du marché et, en collaboration avec l’autorité compétente, à réexaminer et à ajuster les mesures si nécessaire.

Dans un communiqué séparé, le Conseil des ministres a indiqué que le Premier ministre Cho Jung-tai avait rencontré les responsables des agences financières et économiques afin d’être informé des récentes performances du marché boursier national et de la situation financière internationale.

Compte tenu de l’influence des marchés boursiers internationaux sur le marché boursier national, une réunion de suivi aura lieu samedi afin de déterminer comment « réagir de manière appropriée, de manière à maintenir la stabilité du marché des capitaux national ».

Plus tôt vendredi, le ministère taïwanais de l’Économie a indiqué que les commandes à l’exportation avaient progressé plus que prévu en octobre, atteignant 123,82 milliards de dollars, soit le rythme de croissance le plus rapide jamais enregistré, portées par la demande mondiale de puces et de technologies d’intelligence artificielle de l’île.