La Bourse de Taïwan veillera au bon fonctionnement des marchés financiers et les investisseurs doivent rester confiants dans les fondamentaux des entreprises taïwanaises, a déclaré vendredi son président, alors que les actions cotées en bourse ont subi une nouvelle chute brutale.

NVDA.O Taïwan est l’un des principaux producteurs de puces de pointe qui alimentent l’expansion rapide de l’IA, mais les investisseurs de sa bourse, fortement orientée vers les technologies, ont vu leur confiance dans l’avenir de ce boom ébranlée, notamment par la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, la semaine dernière.

Les actions taïwanaises .TWII ont chuté de plus de 6 % vendredi et ont enregistré leur pire semaine depuis plus de trois décennies, les investisseurs continuant à se désengager des titres liés à l’IA en raison de préoccupations concernant les valorisations, la rentabilité et l’augmentation de l’endettement.

Le président de la Bourse, Sherman Lin, a déclaré dans un communiqué que les marchés financiers taïwanais étaient étroitement liés aux marchés internationaux et ne pouvaient éviter d’être affectés à court terme par la conjoncture politique et économique mondiale ainsi que par le sentiment des marchés.

Il a toutefois ajouté que Taïwan disposait de fondamentaux économiques solides et que la demande mondiale en matière de calcul pour l’IA présentait encore un potentiel de croissance à moyen et long terme.

“L’avantage concurrentiel de Taïwan réside dans un écosystème industriel complet, fruit de nombreuses années d’efforts, dont la force repose sur la fabrication de semi-conducteurs, le conditionnement de pointe, les serveurs d’IA et l’intégration de systèmes”, a déclaré M. Lin.

“Le fait que les grandes entreprises internationales spécialisées dans l’IA continuent d’étendre leur coopération avec des sociétés taïwanaises souligne également la position clé de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale.”

M. Lin a ajouté que l’autorité de régulation financière avait déjà imposé de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et que la Bourse continuerait également à surveiller les conditions du marché et, en collaboration avec l’autorité compétente, à réexaminer et à ajuster les mesures si nécessaire.

Plus tôt vendredi, le ministère taïwanais de l’Économie a indiqué que les commandes à l’exportation avaient augmenté plus que prévu en octobre pour atteindre 123,82 milliards de dollars, enregistrant ainsi la plus forte progression jamais observée, portées par la demande mondiale en puces et technologies d’IA de l’île.