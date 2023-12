La Bourse de Paris voit rouge dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en repli, suivant l'exemple des indices américains, qui ont perdu pied en fin de séance mercredi. Le mouvement de hausse des Bourses - dopées ces dernières semaines aux anticipations de baisse des taux en 2024 - s'essouffle. De nombreuses statistiques économiques sont attendues aujourd'hui et donneront du grain à moudre aux investisseurs, dont la nouvelle estimation du PIB américain au troisième trimestre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. L'indice des prix PCE, toujours aux Etats-Unis, sera dévoilé demain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi a mis un terme au programme de développement clinique global du tusamitamab ravtansine. Cette décision se fonde sur les résultats d’une analyse intermédiaire des données de l’essai clinique de phase III Carmen-LC03 comparant une monothérapie par tusamitamab ravtansine à un traitement par docétaxel, chez des patients atteints d’un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules (CBNPC), non épidermoïde, métastatique, traité antérieurement, dont les tumeurs expriment des concentrations élevées de la molécule d'adhésion cellulaire liée à l'antigène carcinoembryonnaire 5.

Carbios

Carbios a reçu un premier versement de 1,2 million d'euros de la part de l’Ademe pour le projet de recherche Opti-Zyme, mené en partenariat avec l’INRAE, l’INSA et le CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI, projet co-financé par l'État dans le cadre de France 2030. Le spécialiste des technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles précise que ce projet d’une durée de 4 ans a pour but d’investiguer les leviers scientifiques et techniques pour accroître la compétitivité du procédé.

Boiron

La baisse attendue des ventes de tests Covid, associée au faible niveau de pathologies hivernales de cette fin d'année, devrait entraîner un recul du chiffre d'affaires du groupe Boiron ainsi qu'une légère baisse du résultat opérationnel en 2023 par rapport à 2022, avant autres produits et charges opérationnels. C’est ce qu’annonce le spécialiste de l’homéopathie suite à son Conseil d'Administration du 19 décembre 2023.

Accor

Accor a annoncé la conclusion d’un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1 milliard d’euros. Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options d’extension d’un an, exerçables en 2024 et 2025, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 milliard d’euros conclue en juin 2018. Le groupe hôtelier souligne qu’il s’agit de renforcer et allonger la maturité moyenne de sa liquidité.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en décembre en France est attendu à 8h45. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre seront connus 14h30. Ils seront suivis de l'indice des indicateurs avancés en novembre et de l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Ce matin, l'euro gagne 0,05% à 1,0945 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mercredi proches de l’équilibre. Les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi des données de l’inflation au Royaume-Uni et en Allemagne, données qui ont corroboré la tendance désinflationniste constatée hier en zone euro. Les taux longs sont en baisse partout, mais surtout outre-Manche. Côté valeurs, Verallia a reculé après un avertissement "technique" sur sa croissance. Le CAC 40 a glané 0,12% à 7 583,43 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,05% à 4 537,57 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont franchement basculé dans le rouge en fin de séance. Le Dow Jones a mis un terme à 9 séances consécutives de progression, faisant l'objet de prises de profits. Plusieurs sociétés ont dévoilé des résultats décevants, dont FedEx. L'indice Dow Jones a clôturé en retrait de 1,27% à 37082 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,50% à 14777,94 points. Le pétrole et les taux longs ont également fini en repli. Les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni en novembre ont confirmé la désinflation en cours au niveau mondial.