La Bourse de Paris vers une séance en retrait

La Bourse de Paris est attendue en baisse jeudi, face aux craintes d'escalade géopolitique au Moyen-Orient et attendant une prise de parole du président de la banque centrale américaine.

Le contrat à terme sur l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,85% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, la cote parisienne a terminé à son plus bas niveau en clôture depuis mi-mars après avoir perdu 0,91%.

En visite en Israël, Joe Biden a renouvelé mercredi son soutien à son allié et l'a mis hors de cause concernant la frappe meurtrière sur l'hôpital Ahli Arab de Gaza qui a soulevé un vent de colère au Proche-Orient.

Après cet événement, le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé les Etats-Unis d'être "les complices des crimes" d'Israël, accusé par la Hamas d'être l'auteur de cette frappe contre un hôpital.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a par ailleurs appelé les pays producteurs de pétrole à imposer un embargo sur les livraisons à Israël, ce qui a fait bondir les cours du pétrole du près de 2% mercredi. Jeudi il refluaient légèrement.

"Avec l'appel de l'Iran à un embargo sur le pétrole, la température monte lentement, la région devient de plus en plus une poudrière", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

C'est aussi la montée des taux d'intérêt obligataire qui a plombé les indices boursiers mercredi. Wall Street a reculé face à des taux obligataires à 10 ans au plus haut depuis 2007, ayant touché 4,92%.

"Aujourd'hui, nous écouteront le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui devrait être l'événement principal", concernant l'actualité monétaire américaine, selon Michael Hewson.

Il ajoute que "le discours de M. Powell sera déterminant, car la réunion de la Fed aura lieu le 1er novembre. Il ne s'engagera probablement pas à ce que la banque centrale augmente ses taux lors de cette réunion, il est probable qu'il dise que les taux sont déjà restrictifs, étant donné les récents mouvements à la hausse des rendements", et que les taux vont rester "plus élevés plus longtemps".

L'actualité économique est aussi bien remplie par les publications de résultats d'entreprises.

Valeurs à suivre

Renault: le constructeur automobile français a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,6% au troisième trimestre 2023, porté principalement par la hausse des prix de ses modèles, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs financiers pour 2023.

Edenred: la société française de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant a publié un chiffre d'affaires en nette hausse pour le troisième trimestre et se dit "confiant" dans ses perspectives.

Pernod Ricard: le chiffre d'affaires a reculé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé, sous l'effet de taux de change défavorable et d'un repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine, mais devrait se redresser d'ici la fin de l'année, indique jeudi le géant français des vins et spiritueux.

Vinci: le géant français du BTP, exploitant de l'aéroport international de Belfast, a annoncé un investissement de 100 millions de livres (115 millions d'euros) pour moderniser cette infrastructure, qui sera notamment alimentée en électricité par une nouvelle centrale solaire.

Stellantis: le constructeur automobile a annoncé un vaste renouvellement de sa gamme de véhicules utilitaires, une "offensive" commerciale destinée à ravir la place de numéro un mondial sur ce secteur à son concurrent Ford.

