La Bourse de Paris vers une ouverture sans direction

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir proche de l'équilibre mardi matin, dans un marché peinant à dépasser ses récents plus hauts faute de nouvelles impulsions et tandis qu'une partie des investisseurs asiatiques restait absente.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 grappillait 0,04% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait fini en progression de 0,61%.

Wall Street a de son côté terminé en ordre dispersé lundi, le secteur technologique ayant cédé du terrain.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans le sillage de la clôture mitigée de New York avec d'un côté les secteurs en lien avec le +retour à la normale+ aux Etats-Unis (qui sont montés) et d'un autre la baisse des valeurs technologiques", résume John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis pourrait croître de 7% en 2021, son rythme le plus rapide depuis le début des années 1980, a prévenu lundi le président de la Fed de New York, John Williams.

Il a toutefois jugé "important de ne pas surréagir à (la) volatilité des prix résultant des circonstances uniques de la pandémie" au moment où certaines craintes inflationnistes refont surface.

Sur le front sanitaire, la situation en Inde est de plus en plus inquiétante, avec plus de 20 millions de cas de Covid recensés mardi et un système de santé asphyxié, conduisant l'Australie à interdire de rentrer à des milliers de ses ressortissants coincés en Inde.

De leur côté, les Etats-Unis devraient autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus à partir de la semaine prochaine, ont rapporté lundi des médias américains.

Côté indicateurs, seule la balance commerciale des Etats-Unis pour mars est à l'agenda.

Valeurs à suivre

Vivendi: le groupe français Vivendi et l'italien Mediaset ont annoncé lundi être "parvenus à un accord global mettant fin à leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes entre eux", selon un communiqué de presse conjoint avec également la holding de la famille Berlusconi, Fininvest.

Dassault Aviation: l'Egypte va passer commande de 30 avions de combat Rafale supplémentaires à la France, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant en partie des informations dévoilées par le média d'investigation en ligne Disclose.

Bonduelle: les ventes du spécialiste des légumes ont reculé de 11,4% au troisième trimestre de son exercice décalé 2020/21, selon le groupe, qui met en avant une base de comparaison défavorable, un an après les stockages pré-confinement.

Metabolic Explorer (MetEx): la jeune société auvergnate a annoncé lundi avoir finalisé la reprise des activités européennes du japonais Ajinomoto dans la nutrition animale, qui lui fait changer de dimension.

