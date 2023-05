La Bourse de Paris vers une ouverture sans conviction

La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en très légère hausse jeudi, au lendemain de l'annonce d'un nouveau, et attendu, ralentissement de l'inflation américaine et dans l'attente de nouveaux indicateurs et des conclusions de la réunion de la Banque d'Angleterre.

Le contrat à terme du CAC 40, l'indice vedette, grappillait 0,12% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un repli de 0,49%.

Les principaux rendez-vous de la séance seront la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis pour avril.

Selon les prévisions des marchés, la BoE devrait relever ses taux de 0,25 point de pourcentage, une 12e hausse consécutive, pour porter son taux directeur à 4,5%, afin de tenter d'endiguer l'inflation.

L'institution monétaire britannique devrait ainsi emboîter le pas à la Réserve fédérale américaine (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE), qui ont toutes deux relevé leurs taux la semaine dernière.

Aux Etats-Unis, des chiffres publiés mercredi ont révélé un léger ralentissement de l'inflation en avril sur un an, y compris l'inflation sous-jacente qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie.

Des données "particulièrement bienvenues qui ont soutenu le scénario d'une pause du cycle de hausses de taux de la Fed à sa prochaine réunion", selon Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. "Les chiffres des prix à la production d'avril qui seront publiés aujourd'hui (jeudi) pourraient renforcer encore cette hypothèse, s'ils continuent de ralentir au rythme que nous avons observé ces derniers mois", ajoute-t-il. Les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocation chômage seront aussi scrutés.

En Chine, la situation est bien différente: l'indice des prix à la consommation a atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux ans en avril, juste au-dessus de 0% et les prix à la production se sont enfoncés davantage dans la déflation, signe d'une demande intérieure atone et de coûts de matières premières plus faibles.

Les investisseurs sont de plus poussés à la prudence par l'absence d'avancée dans le dossier du plafond de la dette des Etats-Unis.

Une nouvelle réunion entre le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy est prévue vendredi.

Valeurs à suivre

Engie: le géant de l'énergie français a annoncé une progression de son résultat d'exploitation de 29,8%, à 3,8 milliards d'euros, au premier trimestre, sur l'ensemble de ses activités hors nucléaire, malgré la baisse des prix et des volumes de gaz distribués.

Eiffage: le groupe français de BTP, d'infrastructures et de concessions autoroutières a vu son activité croître de 13,1% au premier trimestre, portée notamment par "une forte dynamique" dans les travaux.

Beneteau: le constructeur de bateaux a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires après un bond de ses ventes au premier trimestre, dû à une "amélioration des conditions d'approvisionnement".

jvi/jbo/er