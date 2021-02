La Bourse de Paris vers une ouverture indécise

La Bourse de Paris se dirigeait vers une ouverture en petite baisse mercredi, naviguant toujours à vue au moment où reviennent les craintes de hausse de l'inflation, visibles à travers le marché obligataire.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 reculait de 0,02% une quarantaine de minutes avant l'ouverture au lendemain d'une clôture stable.

A l'instar de la séance de mardi, le marché manquait d'entrain pour s'orienter vers une direction ou l'autre après plusieurs semaines de forte hausse.

L'actualité américaine sera au coeur de l'actualité économique mercredi.

Sont attendues, la "publication pour le mois de janvier des ventes au détail, des prix à la production et la production industrielle, ainsi que, ce soir, les minutes de la réunion du FOMC des 26 et 27 janvier dernier", signale Christian Parisot, analyste d'Aurel BGC.

Le dernier point sera particulièrement scruté à l'heure où "les investisseurs anticipent un net rebond de l'inflation ces prochains mois", sous l'effet notamment de l'attente d'un plan de relance massif aux Etats-Unis, souligne l'analyste.

Les taux d'emprunt à dix ans évoluent au plus haut depuis début juin pour l'Allemagne et depuis début septembre pour la France. Aux Etats-Unis, le rendement sur le bon du Trésor à 10 ans a atteint un niveau plus vu depuis fin février 2020.

Les résultats d'entreprises hexagonales sont par ailleurs toujours à l'honneur mercredi avec une série de comptes devant être publiés avant et après la séance, dont CNP Assurances, Capgemini et Klepierre.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE

Le groupe de luxe Kering qui détient les marques Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, a limité la baisse de ses ventes et de sa rentabilité en 2020, grâce à une reprise de l'activité en Asie et en Amérique du Nord.

La crise plombe les ventes de stylos et rasoirs: après une année 2020 ardue, le français Bic prévoit certes de redresser des revenus en nette baisse, mais sans qu'ils retrouvent dans l'immédiat leur niveau pré-Covid.

Le trafic des aéroports parisiens s'est effondré de 73,5% en janvier sur un an, conséquence de la crise sanitaire, a annoncé mardi leur gestionnaire, le Groupe ADP.

alb/ico/oaa