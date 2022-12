La Bourse de Paris vers une ouverture en petite baisse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi, entraînée par le changement d'humeur de Wall Street désormais un peu moins optimiste sur les futures orientations de la Banque centrale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,25% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait déjà cédé 0,67% pour finir à 6.696,96 points.

Aux États-Unis lundi, le Dow Jones a abandonné 1,40%, l'indice Nasdaq a cédé 1,93% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,79%, des pertes presque deux fois plus importantes qu'au moment de la clôture parisienne.

L'indicateur de l'activité dans les services ISM a été plus vigoureux qu'attendu, rappelant aux investisseurs le risque d'une inflation persistante dans "la partie la plus essentielle de l'économie américaine", rapporte Stephen Innes, de Spi AM.

Ces éléments compliquent la tâche des banques centrales de faire ralentir l'inflation, au moment où plusieurs d'entre elles, dont la puissante Banque centrale américaine, ont montré des signes allant vers une politique monétaire moins sévère que pendant l'année 2022.

Les taux sur le marché obligataire se sont ainsi redressés vendredi en Europe et lundi aux États-Unis, ce qui pèse sur le marché action.

Parmi les valeurs à suivre mardi

Compagnie des Alpes: le leader mondial de l'exploitation de domaines skiables et propriétaire de parcs de loisirs a renoué avec les bénéfices en 2021/2022, à hauteur de 114,4 millions d'euros, dépassant nettement ses résultats d'avant pandémie et prévoyant de continuer sur cette lancée.

LVMH: la plus importante capitalisation européenne a vu sa note de crédit relevée par l'agence de notation S&P, qui a souligné que l'entreprise "a prouvé qu'elle pouvait surpasser le marché du luxe".

Voltalia: le producteur d'énergie renouvelable a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital de près de 500 millions d'euros.

Veolia: l'entreprise a finalisé lundi la cession à Suez, pour deux milliards de livres, d'activités de traitement de déchets en Grande-Bretagne, que le groupe avait d'abord acquis dans le cadre d'une OPA sur son rival mais qu'il n'a pu garder pour répondre aux lois anti-trust britanniques.

fs/cdu/nth