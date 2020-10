La Bourse de Paris vers une ouverture en hausse

La Bourse de Paris devrait se reprendre à l'ouverture, après le rebond de Wall Street alimenté la veille par l'espoir ranimé d'un accord sur un plan de relance américain malgré le gel des négociations par Donald Trump.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 avançait de 0,47% une trentaine de minutes avant l'ouverture des échanges. La veille, la cote parisienne avait fini en baisse de 0,27% à 4.882 points.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans les sillages du rebond des indices américains", indique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Wall Street est nettement repartie de l'avant mercredi, après avoir chuté mardi à la suite de l'annonce du gel des discussions sur un nouveau plan d'aide aux ménages et aux entreprises jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre.

Donald Trump a d'abord mis fin aux négociations avec les démocrates sur un plan de relance de la première économie mondiale, avant de laisser une porte ouverte à quelques mesures ciblées pour prolonger l'aide aux salariés du secteur aérien et aux petites entreprises.

Des membres de la banque centrale américaine avaient exprimé leur inquiétude face à la perspective d'un retard ou d'une réduction du soutien budgétaire aux entreprises et aux ménages, selon le compte rendu du comité monétaire de la Fed de septembre publié mercredi.

Les investisseurs y ont noté aussi que "les responsables de la banque centrale s'attendent à une reprise économique un peu plus forte cette année et à une baisse plus rapide du taux de chômage que lors de leur réunion précédente en juin", observe M. Plassard.

Autre nouvelle encourageante, le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mercredi qu'il avait déposé une demande d'autorisation en urgence pour un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19.

Le temps presse car la pandémie de Covid-19 rebondit en Europe, contraignant plusieurs pays à durcir localement les restrictions, et, selon la Banque mondiale, cette crise sanitaire va précipiter entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté.

En revanche, alors même que l'économie mondiale a été laminée ces six derniers mois, les milliardaires ont vu leur fortune atteindre de nouveaux sommets grâce au vif rebond des marchés financiers.

Les investisseurs s'intéresseront jeudi à la publication des nouvelles demandes d'allocation chômage aux États-Unis pour la semaine du 3 octobre et au compte rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Banque centrale européenne.

- VALEURS A SUIVRE -

Veolia/Suez/Engie : le porte-parole du gouvernement a "démenti formellement" mercredi l'information de Mediapart sur une intervention de l'Elysée dans le rachat de Suez par Veolia, face à l'opposition et aux syndicats qui exigent "la lumière" sur cette affaire.

Lafarge : le Conseil de Paris a voté mercredi soir une suspension des travaux d'agrandissement du site de la cimenterie Lafarge, poursuivi pour "suspicion de pollution de la Seine", le temps d'une concertation avec les riverains.

ArcelorMittal : une grève illimitée a débuté mercredi sur les sites français du géant de la sidérurgie dont des salariés demandent à être mieux récompensés de leurs efforts pendant la crise sanitaire, notamment via un maintien du salaire en cas d'activité partielle.

LDC (Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) : le volailler a vu ses ventes progresser très légèrement au 2e trimestre de son exercice 2020-2021, tirées par ses acquisitions

pan/mch/nth