La Bourse de Paris vers une ouverture en baisse

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir en nette baisse lundi, après avoir déjà reculé la semaine dernière, inquiète qu'un regain de l'épidémie puisse menacer la reprise économique.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,75% une trentaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,51%.

Cette semaine, "la majeure partie de l'attention se portera sur les préoccupations relatives au Covid, à l'inflation et à la croissance", relève Jeffrey Halley, analyste marché chez Oanda.

Le moindre signe laissant présager d'une faiblesse dans la reprise économique pourrait dans ce contexte affoler les marchés.

Vendredi, Wall Street a terminé en baisse, achevant la semaine sur de nouvelles prises de bénéfices et une note morose liée à l'inflation aux Etats-Unis.

Sur le plan sanitaire, le fort rebond de l'épidémie attendu dans les prochaines semaines pousse les pays européens à prendre de nouvelles mesures pour contenir la propagation du virus.

Y compris en Angleterre où quasiment toutes les restrictions sanitaires sont pourtant levées ce lundi. Le gouvernement britannique a décidé vendredi que les résidents du Royaume-Uni venant de France, même entièrement vaccinés contre le Covid-19, devront continuer à observer une quarantaine à leur arrivée.

A Tokyo, les craintes d'un cluster de coronavirus au Village olympique se renforcent à J-4.

A l'agenda, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent cette semaine.

Valeurs à suivre

Carmat: l'entreprise française a annoncé lundi avoir commercialisé pour la première fois son coeur artificiel total, sous la marque Aeson, implanté sur un patient à Naples afin de servir de relais dans l'attente d'une greffe, ce qui représente la première vente réalisée par la société depuis sa création en 2008.

LVMH: le milliardaire français Bernard Arnault a mis la main sur une pépite italienne, la maison de couture milanaise Etro, par l'intermédiaire du fonds de capital-investissement L Catterton cofondé par LVMH.

Capgemini: le géant français des services informatiques a conclu un accord pour l'acquisition de la société australienne Empired, spécialisée dans le cloud, pour 233 millions de dollars australiens soit 145 millions d'euros.

EuropaCorp: la société de production et de distribution de films et séries va demander à ses actionnaires de transférer le titre sur le marché Euronext Growth, un marché moins contraignant et utilisé pour les entreprises plus petites.

Ubisoft: l'éditeur français de jeux vidéo a annoncé vendredi le report de deux titres, dont la dernière mouture de la série Tom Clancy's Rainbow Six, initialement prévue pour septembre et repoussée à janvier 2022.

