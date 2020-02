La Bourse de Paris vers une ouverture dans le vert

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa marche en avant mercredi matin à l'ouverture et se rapprocher de ses plus hauts annuels à mesure que les craintes s'atténuent autour du coronavirus, dont la progression des contaminations ralentit.

Le contrat à terme sur le CAC 40 progressait de 0,26% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 0,65% à 6.054,76 points.

Wall Street a pour sa part terminé proche de l'équilibre, le Nasdaq et le S&P 500 ayant franchi de nouveaux records.

"Les marchés boursiers ont progressé hier", semblant considérer que "la crise sanitaire en Chine montrait des signes d'amélioration" a estimé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Le nombre de cas confirmés de coronavirus a malheureusement augmenté mais le taux de progression semble ralentir, ce qui suscite les espoirs des investisseurs", a-t-il complété.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé mercredi les 1.100 morts, même si le nombre journalier de nouvelles contaminations diminue.

Un total de 44.653 personnes ont été contaminées par le virus, désormais officiellement appelé par l'OMS "Covid-19", en Chine continentale.

Signe encourageant toutefois: le nombre de nouveaux cas quotidiens rapporté mercredi (2.015) a sensiblement diminué par rapport à mardi (2.478) et lundi (3.062), selon la Commission nationale de la santé.

Et le nombre de nouveaux morts (97) constitue la première baisse journalière depuis le 2 février.

Et le fait que l'activité de certaines entreprises reprenne en Chine, les autorités les encourageant à essayer d'atteindre leurs objectifs de production, a aussi contribué à l'humeur plus positive sur les marchés, selon M. Madden.

Du côté des indicateurs, les investisseurs auront peu de données à se mettre sous la dent.

Ils suivront néanmoins la deuxième audition du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la politique et les prévisions monétaires, cette fois devant le Sénat américain.

La veille, devant la Chambre des représentants, M. Powell s'est félicité de l'état de l'économie américaine et d'une politique monétaire adéquate. Il a également évoqué les risques que fait courir le nouveau coronavirus, estimant que l'épidémie "pourrait entraîner des perturbations en Chine avec des répercussions sur le reste de l'économie mondiale".

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a quant à elle souligné devant le Parlement européen que la politique monétaire ne devait pas être le seul moyen de soutenir l'économie, d'autres décisions, qu'il s'agisse de mesures budgétaires ou de réformes politiques, devant aussi jouer leur rôle.

VALEURS A SUIVRE

Sur le front de la microéconomie, les opérateurs de marché auront davantage à faire compte tenu des nombreuses publications de résultats.

Kering: le groupe a réalisé des ventes et une marge record en 2019, tiré par l'Asie et son fleuron Gucci qui frôle les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe de luxe se disant "confiant" tout en restant "vigilant devant les nombreux aléas" comme l'épidémie de coronavirus.

Bic: le groupe de stylos, rasoirs et briquets a vu son bénéfice net progresser légèrement sur un an mais publie des résultats plus faibles qu'initialement prévu, en raison d'un environnement volatil qui a pénalisé ses principaux produits.

Amundi: le poids lourd mondial de la gestion d'actifs, qui fête ses dix ans cette année, a vu son bénéfice net progresser de 12,2% en 2019, dépassant les prévisions des analystes, et a enregistré la plus forte collecte de son histoire.

EDF: l'électricien a annoncé mardi avoir acquis une participation de 50% dans le vaste projet de parc éolien en mer de Codling, en Irlande, dont la capacité devrait approcher à terme près d'un gigawatt (GW).

Orpea: le numéro deux français du secteur des maisons de retraite et des cliniques privées a vu son chiffre d'affaires 2019 progresser légèrement plus que prévu, grâce à des acquisitions et à la montée en puissance de nouveaux établissements.

Rubis: le groupe spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers a annoncé mardi un chiffre d'affaires 2019 en hausse, tiré par son activité principale.

Akka Technologies: la direction du groupe va renforcer sa participation dans le capital de l'entreprise, estimant que "la récente baisse du cours de l'action ne reflète ni les fondamentaux, ni les perspectives" du groupe de conseil en technologie, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Haulotte: le constructeur français de nacelles élévatrices a réalisé un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 9% à 610,8 millions d'euros, sur fond de ralentissement du marché européen en fin d'année.

Lectra: le groupe technologique a publié mardi un bénéfice net en hausse de 2% à 29,3 millions d'euros pour 2019, obtenu en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires lié aux incertitudes de la conjoncture.

OL Groupe: la holding cotée coiffant l'Olympique lyonnais a revu à la hausse ses objectifs financiers à l'horizon 2023-24 en annonçant mardi de nouveaux résultats record pour le premier semestre de son exercice décalé.

