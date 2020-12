La Bourse de Paris vers une ouverture bien orientée

La Bourse de Paris devrait repartir de l'avant lundi, saluant le lancement de la vaccination aux Etats-Unis, ainsi que la poursuite des discussions dans le dossier post-Brexit et en faveur du soutien budgétaire américain.

Le contrat à terme sur l'indice parisien CAC 40 avançait de 0,65% une quarantaine de minutes avant l'ouverture.

Vendredi, la cote parisienne avait fini en baisse de 0,76% à 5.507,55 points, mettant fin à cinq hausses hebdomadaires consécutives.

Wall Street a fini en ordre dispersé vendredi.

"Point positif, la vaccination Pfizer qui débute aux Etats-Unis après avoir été autorisée ce week-end, combinée aux espoirs d'un nouveau stimulus économique américain, a soutenu les marchés asiatiques à démarrer la semaine modestement en hausse et cette tendance devrait s'étendre à l'Europe à l'ouverture", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

A moins de deux semaines de l'expiration du premier volet d'aides aux entreprises et aux ménages malmenés par la crise liée au Covid-19, les négociations sur de nouvelles mesures de relance vont se poursuivre ce lundi à Washington.

Sur le dossier post-Brexit, Londres et Bruxelles devaient également reprendre lundi leurs discussions pour tenter de parvenir à un accord commercial, sans se fixer cette fois de date butoir.

"La procrastination continue entre les négociateurs de l'UE et le Royaume-Uni mais en réalité la seule date couperet qui importe maintenant est le 31 décembre", marquant l'abandon définitif par le Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière, observe M. Hewson.

"Quelle que soit l'issue des négociations, il y a aura un certain niveau de perturbations le 1er janvier. Nous en voyons déjà des signes à l'échelle mondiale dus au Covid-19 et assistons à un investissement sélectif avant Noël et l'issue post-Brexit", poursuit-il.

Sans accord commercial d'ici à fin décembre, les échanges avec l'UE s'effectueront, à partir du 1er janvier, selon les seules règles de l'OMC, synonymes de droits de douane ou de quotas.

A quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs s'attendent à une confirmation du soutien sans faille de la banque centrale.

Toutefois, la situation sanitaire reste difficile dans de nombreux pays, notamment en Allemagne qui va entrer en confinement partiel mercredi.

Et la Banque de France estime désormais que le produit intérieur brut (PIB) rebondira de 5% l'an prochain, après une chute de 9% cette année, signe que l'économie française mettra plus de temps à retrouver son niveau d'avant-crise qu'anticipé jusqu'ici.

VALEURS A SUIVRE

L'Oréal : le groupe a l'intention de céder à Superga le site de production de cosmétiques Cosmeurop situé à Strasbourg, quelques mois seulement après en avoir fait l'acquisition auprès de Clarins.

Vivendi : la brigade financière italienne a affirmé avoir bouclé l'enquête préliminaire sur d'éventuelles "manipulations de marché" lors de la montée du géant français des médias Vivendi au capital de l'italien Mediaset, ouvrant la voie à de possibles poursuites à l'encontre de ses dirigeants Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine.

EDF : le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), arrêté pendant 23 mois pour une maintenance décennale, a redémarré dans la nuit de vendredi à samedi.

