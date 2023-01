La Bourse de Paris vers une hausse prudente à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir prudemment dans le vert mercredi, les investisseurs étant confiants dans le fait que l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendu jeudi, attestera d'un nouveau ralentissement de l'inflation en décembre.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,18% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

La place parisienne avait fini en baisse de 0,55% mardi, à la suite de prises de bénéfices intervenues après un début d'année en fanfare.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture de New-York à la veille des chiffres de l'inflation américaine de décembre qui pourraient montrer une nouvelle décélération, la 6e consécutive", anticipe John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

"La réouverture de la Chine est bien évidemment la cerise sur le gâteau", ajoute-t-il.

La deuxième économie mondiale a levé dimanche l'obligation de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger et mis ainsi fin à quasiment trois années d'isolement pour lutter contre le coronavirus.

Les investisseurs estiment que cette réouverture devrait avoir un fort impact positif sur la croissance, quand bien même ce nouvel élan de l'activité pourrait empirer l'inflation.

Dans l'Hexagone aussi, les opérateurs de marché pouvaient se raccrocher à une bonne nouvelle, la Banque de France ayant indiqué mercredi que l'économie française continuait de tenir bon et qu'elle devrait enregistrer une stabilisation en janvier, après une légère croissance fin 2022.

La Bourse de New York a conclu en hausse mardi une séance indécise, les investisseurs restant en mode d'attente avant l'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre aux Etats-Unis qui doit être publié jeudi.

Les analystes prévoient une stagnation des prix sur un mois et un ralentissement sur un an, ce qui permettrait d'apaiser les craintes de nouveaux durcissements monétaires de la Banque centrale américaine (Fed).

Mardi, le patron de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell s'est gardé de faire des commentaires sur les perspectives de la politique monétaire dans un discours prononcé à Stockholm sur l'indépendance des banques centrales. Il a simplement reconnu que "rétablir la stabilité des prix (...) peut exiger des mesures qui ne sont pas populaires à court terme" avec la hausse des taux d'intérêt "pour ralentir l'économie".

Valeurs à suivre

LVMH: Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, a été nommée PDG de Christian Dior Couture tandis que Pietro Beccari, qui occupait ce poste, prendra la tête de la maison Louis Vuitton, première marque de luxe au monde, a annoncé mercredi le géant du luxe.

Airbus: le groupe aéronautique européen a livré 661 avions en 2022, loin des 720 initialement prévus, en raison de difficultés des fournisseurs à monter en cadence, et enregistré 820 commandes nettes au cours de l'année dernière.

Thales: le groupe de défense et de technologies a indiqué mardi n'être pas intéressé par une prise de participation dans Evidian, la société qu'Atos doit créer pour abriter notamment ses activités de cybersécurité.

Vinci: le groupe de construction a remporté, à travers sa filiale Cobra IS, un nouveau contrat dans l'éolien offshore, pour un montant colossal de plus de 4 milliards d'euros, pour concevoir, construire et installer deux plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord, au large de l'Allemagne.

pan/nth