La Bourse de Paris vers une baisse à l'ouverture, l'oeil sur les taux

La Bourse de Paris se préparait à reculer à l'ouverture mercredi, surveillant de près la progression des taux d'intérêt sur les dettes européennes après une nouvelle tension aux Etats-Unis mardi soir.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 reculait de 0,18% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une clôture en forte hausse de 1,21%.

Wall Street avait clôturé mardi en baisse, lestée par la hausse du taux à dix ans, qui évolue depuis des semaines près de ses plus hauts niveaux depuis début 2020, et par la progression du dollar.

La hausse des taux d'intérêt sur la dette souveraine à long terme est la marque d'anticipation de hausse de l'inflation aux Etats-Unis, une inflation qui serait nourrie notamment par le plan de relance massif récemment adopté, et par un plan sur les infrastructures de 3.000 voire 4.000 milliards de dollars dans les tuyaux.

Lorsque les investisseurs anticipent de l'inflation, ils ont tendance à vendre des bons du Trésor, car l'inflation érode la valeur des paiements fixes des obligations.

La séance sera justement marquée mercredi par la publication de statistiques sur l'inflation pour le mois de mars, cette fois en Europe.

"Il est peu probable que cela perturbe réellement les marchés financiers qui ont bien intégré le fait que des facteurs conjoncturels poussent à l'heure actuelle l'inflation plus haut", commente Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Au rang des bonnes nouvelles liées aux indicateurs économiques mercredi, l'activité manufacturière en Chine a connu en mars son rythme de croissance le plus rapide depuis trois mois, après un relatif passage à vide de la deuxième économie mondiale.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE

Le géant informatique français Capgemini a annoncé tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre +7% et +9% entre 2020 et 2025, et ambitionne d'accroître sa marge opérationnelle à 14% d'ici quatre ans, dans un communiqué mercredi en amont d'une journée investisseurs.

A suivre aussi: les valeurs bancaires, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, qui profitent généralement de la hausse des taux d'intérêt sur les rendements souverains.

