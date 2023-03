La Bourse de Paris vacille face aux taux d'intérêt

La Bourse de Paris a cédé 0,46% mercredi, plombée par les craintes que les hausses de taux se poursuivent après de nouveaux chiffres d'inflation plus élevés que prévu en Allemagne.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 33,68 points à 7.234,25 points. La veille, la cote parisienne avait terminé en recul mais clôturé le mois de février en hausse de 2,62%.

La place boursière avait pourtant passé la majeure partie de la séance dans le vert grâce à une nette embellie de l'activité manufacturière en Chine en février, signe fort du rebond de la deuxième économie mondiale.

Mais après la France et l'Espagne, cela a été au tour de l'Allemagne de rapporter des chiffres d'inflation qui ont déplu aux investisseurs.

L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence pour la Banque centrale européenne (BCE), a augmenté de 9,3% en Allemagne en février sur un an, alors que les analystes sondés par Bloomberg s'attendaient à une inflation de 9%.

Ajoutés à l'accélération des prix vu en France (+6,2%) et en Espagne (+6,1%), l'inflation de la zone euro, attendue jeudi, risque de rebondir aussi en février.

En réaction, les taux obligataires se sont tendus. Vers 17H00 GMT, le taux français à 10 ans valait 3,18% et celui de l'Allemagne 2,71%. Ils évoluent respectivement à un plus haut depuis janvier 2012 et depuis juillet 2011.

"La possibilité que la Banque centrale européenne doive aller plus loin dans son resserrement monétaire a augmenté", souligne Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

Cependant elle constate que "les marchés actions ne subissent pas de grosse correction" pour le moment et fait le lien avec "les données d'activité solides, en Chine notamment".

L'Europe est en bonne voie pour éviter une récession en ce début d'année mais il existe un risque que l'inflation persiste "si l'activité est plus solide que prévu", ajoute Mme de Montpellier, qui n'exclut pas de nouvelles hausses des taux obligataires.

Eurofins sévèrement sanctionné

Eurofins a connu la plus forte baisse du CAC 40 avec une chute de 12,12% à 58 euros, après avoir annoncé un bénéfice net en chute de 22,6%, à 606 millions d'euros pour l'année 2022.

Les investisseurs ont mal accueilli les résultats du groupe, jugés décevants, notamment sur le plan des perspectives pour l'année 2023, selon les analystes d'Oddo BHF et Jefferies.

Neoen fui

L'action du producteur français d'énergies renouvelables Neoen a chuté de 13,91% à 29,41 euros, malgré une hausse de 10% de son bénéfice net en 2022.

Les investisseurs n'ont pas apprécié les perspectives jugées trop prudentes et l'émission de 750 millions d'euros de nouvelles actions pour financer davantage d'activités dans le photovoltaïque et l'éolien, selon l'agence de presse financière Bloomberg.

BNP Paribas recule

L'Etat belge va réduire d'environ un tiers sa participation dans le groupe bancaire français BNP Paribas dont il était jusqu'à présent le premier actionnaire avec 7,8% du capital, a indiqué mardi soir à l'AFP une source gouvernementale belge.

L'action de la banque a perdu 4,16% à 63,40 euros.

Atos bien accueilli

Le géant informatique français Atos a subi une perte nette de 1,01 milliard d'euros en 2022, divisée par trois par rapport à celle de 2021.

Mais la poursuite de son programme de cession d'activités non stratégiques a été bien accueillie et l'action a progressé de 5,02% à 14,12 euros.

Sur les 700 millions de cessions prévus en juin 2022, "près de 80% sont sécurisés".

Interparfums attire

Le groupe Interparfums (+5,56% à 66,50 euros) a annoncé mardi soir les "meilleures performances de son histoire" en 2022 avec un bénéfice net en hausse de 40% par rapport à 2021.

