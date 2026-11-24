La Bourse de Paris termine proche de l'équilibre, Sanofi flambe de près de 10 %

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini proche de l'équilibre mardi, sur des marchés rattrapés par les doutes entourant l'IA qui ont mis fin à l'euphorie de la veille, provoquée par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

Le CAC 40 a perdu 0,05 %, à 8.040,49 points, soit un recul de 4,35 points. Lundi, l'indice vedette avait terminé en nette hausse de 1,48 %.

L'emballement autour des entreprises liées à l'intelligence artificielle, qui a fait grimper les indices mondiaux lundi après que le patron du géant des puces électroniques Nvidia est retourné à son poste, est retombé ce mardi.

"Il s'agit d'un contrecoup logique. Même si Jensen Huang est de retour chez Nvidia, il reste des incertitudes à propos de l'IA et de son financement", a expliqué à l'AFP Jacques-Aurélien Marcireau, président de Stiglar AM.

Cette annonce "a constitué une bouffée d’oxygène bienvenue pour les marchés d'actions, mais n’apporte pas de solution à leurs problèmes de fond", a estimé Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Les marchés ont des doutes croissants quant à la rentabilité future des dépenses massives nécessaires au développement de l'IA.

Ces investissements sont de plus en plus financés par l'emprunt, dont le coût grimpe avec la hausse des taux d'intérêt et la perspective d'un relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) début décembre renforce ces inquiétudes.

Les opérateurs craignent aussi que le rythme de construction de centres de données pour l'IA ne soit freiné aux États-Unis, après la victoire écrasante aux élections de mi-mandat des démocrates, davantage favorables à une régulation dans ce domaine.

Les fabricants de puces électroniques et semi-conducteurs, qui avaient bondi lundi en Europe, ont logiquement été délaissés.

A Paris, STMicroelectronics, qui avait gagné 8,96 % la veille, a rendu 10,22 % à 35,92 euros. Les fournisseurs d'équipements électriques Legrand (-5,57 % à 125,35 euros) et Schneider Electric (-4,13 % à 226,10 euros) ont eux aussi cédé du terrain.

Le laboratoire français Sanofi a bondi de 9,27 % à 93,58 euros, après avoir annoncé le rachat de l'américain Insmed, spécialiste des maladies respiratoires, pour 37,6 milliards d'euros.

La société d'investissement HLD Europe a annoncé mardi un projet d'offre publique d'achat sur le géant des maisons de retraite privées Clariane (ex-Korian), avec l'aide de Crédit Agricole Assurances. Clariane s'est envolée de 35,30 % à 4,50 euros.

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