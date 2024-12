La Bourse de Paris termine la semaine en légère baisse, attentiste avant la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse vendredi, restée de marbre face à la nomination d'un nouveau Premier ministre, les investisseurs préférant jouer la prudence avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

L'indice vedette de la place, le CAC 40, a cédé 11,37 points pour s'établir à 7.409,57 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a cédé 0,23%.

L'un des événements principaux de la séance a été politique: Emmanuel Macron a nommé vendredi François Bayrou Premier ministre et est désormais chargé de dénouer la crise politique majeure ouverte par la dissolution, puis aggravée par la censure de Michel Barnier.

"Il n'y a toutefois pas eu de réaction du marché", souligne Frédéric Rozier, gérant de portefeuilles chez Mirabaud.

A la tête d'un "gouvernement d'intérêt général" voulu par le président français, Bayrou aura la tâche de s'occuper du budget 2025 toujours non voté, alors que la France a une dette abyssale et un déficit pour 2024 de plus de 6%.

Et justement, selon Frédéric Rozier, "il n'y a pas de raison que le marché réagisse" aux évolutions politiques françaises tant que le budget 2025 n'est pas annoncé.

Sur le marché obligataire le taux d'intérêt des emprunts à échéance dix ans de l'État français s'est toutefois tendu, passant à 3,04% contre 2,99% jeudi. Son équivalent allemand s'établissait à 2,26% contre 2,20% la veille.

Les investisseurs sont installés en position d'attente avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) les 17 et 18 décembre prochain.

Malgré un récent rebond de l'inflation aux États-Unis, une baisse d'un quart de point de la banque centrale américaine (Fed) est très majoritairement attendue par les investisseurs.

Si cette baisse était confirmée, il s'agirait de la dernière avant l'arrivée de l'administration Trump à la Maison Blanche et de la mise en place de mesures politiques qui pourraient s'avérer de nature inflationniste.

Jeudi, la Banque centrale européenne a de son côté annoncé une baisse de 0,25 point de ses taux directeurs. L'institution a toutefois revu à la baisse les perspectives de croissance de la zone euro, refroidissant les investisseurs.

Soitec reprend

Le cours de Soitec a bondi de 6,47% à 86,45 euros après que des analystes de Bernstein se sont prononcé en faveur du fabricant de plaques de semi-conducteurs, le jugeant en bonne voie de reprise, après plusieurs avertissements.

Planisware intègre le SBF 120

Le groupe distribution Casino (-1,26% à 1,10), désormais recentré autour d'enseignes comme Monoprix et Franprix, va sortir de l'indice boursier élargi SBF 120, a annoncé jeudi soir l'opérateur Euronext .

Ce changement, effectif à partir du lundi 23 décembre, a été dévoilé dans le cadre de la révision trimestrielle des indices de la Bourse de Paris.

Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques Euroapi (-5,23% à 2,97 euros)et l'opérateur de satellites Eutelsat (-3,59% à 3,01 euros) ont également perdu leur place dans le SBF 120.

L'éditeur de logiciels Planisware (+1,09% à 27,36 euros), introduit en Bourse tout récemment (avril), le chimiste Robertet (+0,35% à 872,00 euros) et le groupe pharmaceutique MedinCell (+8,52% à 16,30 euros) font eux leur entrée dans l'indice.

La composition du CAC 40 n'a quant à elle pas changé.

