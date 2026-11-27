La Bourse de Paris termine la semaine dans le vert

La Bourse de Paris termine la semaine dans le vert ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé dans le vert vendredi, profitant d'un regain d'appétit pour le risque sur les marchés grâce à un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le CAC 40 a pris 0,58 % à 8.156,09 points, soit une hausse de 47,35 points. Sur la semaine, l'indice vedette parisien prend 2,88 %.

Le secteur technologique a repris des couleurs, au terme d'une semaine mouvementée, marquée par les doutes des investisseurs sur la rentabilité des investissements dans l'IA, qui ont mis fin à l'euphorie suscitée par le retour de Jensen Huang aux commandes de Nvidia.

A Paris, le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics a pris vendredi 3,86 % à 37,15 euros. Les équipementiers électriques Legrand (+1,22 % à 124,50 euros) et Schneider Electric (+0,52 % à 220,20 euros) ont fini en terrain positif.

"La prudence reste néanmoins de mise, les interrogations concernant la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle étant loin d'avoir disparu", a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

"Cette reprise boursière semble de nature technique, elle est assez courante après une forte chute", relève de son côté Kathleen Brooks, de XTB.

Certaines valeurs restent en recul, comme le mastodonte des puces électroniques Nvidia, perdant 0,18 % et cédant plus de 27 % sur novembre.

Le groupe a été au cœur de l'attention ces dernières semaines, avec la démission, puis le retour, de son patron Jensen Huang, après des accusations de relations extraconjugales avec une espionne chinoise présumée.

Le secteur fait face aux doutes des marchés quant à la rentabilité des dépenses massives nécessaires au développement de l'IA, de plus en plus financées par l'emprunt, dont le coût grimpe avec la hausse des taux d'intérêt.

Les marchés craignent aussi que le rythme de construction de centres de données pour l'IA ne soit freiné aux États-Unis, après la victoire aux élections de mi-mandat des démocrates, davantage favorables à une régulation dans ce domaine.

La notation de la France

L'agence de notation S&P Global publie vendredi soir son appréciation sur la dette de la France dans un contexte économique, budgétaire et politique incertain, les économistes s'attendant à une possible sanction.

Cette note intervient alors que la France est entrée en récession depuis le deuxième trimestre, avec des résultats moins bons que prévu au troisième, selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB), qui mesure l'activité économique à travers les richesses créées, a reculé de 0,2 % au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième et reculé de 0,2 % au premier, a annoncé l'Insee.

Le rendement français à échéance 10 ans a reculé à 4,70 %, contre 4,72 % la veille. Son équivalent allemand a atteint 3,26 %, contre 3,25 %.

Clariane convoité

Selon l'Autorité des marchés financiers vendredi, le groupe Leima Valeurs, contrôlé par l'homme d'affaires tchèque René Holecek, a acquis les 24 et 25 novembre plus de 13 millions d'actions du groupe de maisons de retraite privé Clariane (-1,54 % à 4,62 euros).

Il détient désormais plus de 14 % du capital.

Ces transactions interviennent après que la société d'investissement HLD Europe a annoncé mardi un projet d'offre publique d'achat de Clariane, avec l'aide de Crédit Agricole Assurances, pour contrôler un "bloc de 53 %" de son capital.