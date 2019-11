La Bourse de Paris termine la semaine à un nouveau plus haut (+0,65%)

Salle de contrôle d'Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris, à La Défense, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé à un nouveau plus haut depuis juillet 2007 vendredi (+0,65%), soutenue principalement par des déclarations enthousiastes du conseiller économique à la Maison Blanche sur les relations commerciales avec Pékin.

L'indice CAC 40 a progressé de 38,19 points pour terminer à 5.939,27 points, un nouveau plus haut depuis le 23 juillet 2007, dans un volume d'échanges limité de 3,4 milliards d'euros. La veille, il avait terminé en très légère baisse (-0,10%).

En séance, l'indice est monté jusqu'à 5.947,62 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 24 juillet 2007.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice est monté de 0,84%. Ses gains depuis le 1er janvier s'élèvent désormais à 25,55%.

L'optimisme a fait son retour sur la cote parisienne dès l'ouverture, après que cette dernière a marqué une pause les deux séances précédentes.

"Les hausses sont modestes mais nous sommes au plus haut en Europe et aux Etats-Unis, tous les jours nous grappillons un petit peu de points, même si l'on sent que le marché est un peu fatigué", a observé auprès de l'AFP Cédric Besson, gérant chez Gaspal Gestion.

"Nous sommes toujours pendus à cette signature de la phase un de l'accord (commercial entre Pékin et Washington)", a-t-il complété. "Nous n'avons pas d'idée de sa taille ni de son contenu mais cela a l'air d'avancer et c'est un commentaire pendant la nuit qui a rassuré."

Le conseiller économique à la Maison Blanche Larry Kudlow a en effet affirmé que les discussions avec Pékin sur le commerce étaient très constructives et un accord tout proche.

Par ailleurs, "nous avons épuisé la plupart des publications de résultats qui sont ressorties globalement meilleures que prévu, mais après avoir été révisées à la baisse au préalable", selon M. Besson.

Côté indicateurs, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté au mois d'octobre après le recul surprise du mois précédent, grâce à l'appétit du consommateur pour les voitures et ses dépenses en essence et dans l'alimentation.

Le rythme de progression de l'activité manufacturière dans la région de New York a en revanche ralenti quelque peu en novembre après un rebond surprise le mois précédent, selon l'indice mensuel Empire State.

