La Bourse de Paris termine en nette baisse après l'abaissement de la note américaine

La Bourse de Paris a conclu en nette baisse de 1,36% mercredi après l'abaissement de la note souveraine des Etats-Unis, le marché en profitant pour marquer une pause après une première partie d'année faste.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 93,24 points à 7.312,84 points. Mardi, il avait perdu 1,22%, terni par des indicateurs économiques peu encourageants en provenance de Chine et des Etats-Unis.

La Bourse de Paris a ainsi poursuivi son mouvement de recul mercredi après que l'agence de notation financière Fitch Ratings a retiré mardi aux Etats-Unis son triple A pour l'abaisser d'un cran, à AA+, une première depuis 2011.

Fitch s'inquiète notamment des crises politiques successives autour du budget et de la dette.

"Ces derniers temps, le vent a soufflé dans le bon sens et le marché fait une pause après une première partie d'année exceptionnelle", commente Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital.

Les marchés actions ont ainsi atteint un niveau de valorisation élevé et sont "davantage réactifs aux nouvelles exogènes", poursuit-il.

Parmi ces nouvelles, l'abaissement de la notation des Etats-Unis, sans être le "facteur déclencheur" de la baisse du jour, ajoute "de l'anxiété" alors que le marché est en train de "recalibrer ses attentes pour le reste de l'année", poursuit l'analyste.

En effet, "l'incertitude guette et les marchés pourraient être amenés à ralentir, d'autant que l'on constate que les données macroéconomiques décélèrent en Europe et en Chine", conclut Raphaël Thuin.

Atos poursuit sa chute

Le groupe informatique français Atos a clôturé en chute de 16,24% à 7,60 euros, après avoir déjà accusé un fort repli en clôture lundi, puis mardi.

Les actionnaires sanctionnent la cession annoncée lundi des activités historiques du groupe au milliardaire tchèque Kretinsky.

Eramet dans le vert

Le groupe minier français Eramet a vu le cours de son action gagner 3% après une recommandation à l'achat par les analystes de Portzamprac.

Bonduelle se conserve mal

Malgré l'inflation et les difficultés logistiques, le chiffre d'affaires du spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a progressé de plus de 9% lors de son exercice annuel décalé 2022-2023, notamment grâce à des hausses de prix. Le cours de bourse a toutefois reculé de 1,48% à 10,62 euros.

Klépierre

Le propriétaire de plus de 70 centres commerciaux en Europe a relevé mardi ses objectifs annuels après un premier semestre florissant, profitant à son action qui a gagné 0,71% à 24,12 euros.