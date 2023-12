La Bourse de Paris termine en légère hausse soutenue par plusieurs indicateurs économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé en légère hausse mercredi, soutenue par plusieurs publications macroéconomiques jugées "encourageantes" qui ont entraîné un mouvement de baisse des taux obligataires européens.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 0,12%, soit 8,76 points à 7.583,43 points. Mardi, la cote parisienne avait connu une séance calme (+0,08%) et des volumes d'échanges faibles, signes de l'approche des congés de fin d'année.

"La très légère hausse du CAC 40 est soutenue par les bons chiffres macroéconomiques en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis", commente Harry Wolhandler, directeur de la gestion actions chez Meeschaert AM.

En Allemagne, les prix de gros ont davantage ralenti en novembre que ce qui était attendu par les analystes.

Au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 3,9% en novembre, sur un an, et le rythme de hausse des prix est le plus faible en plus de deux ans.

Aux Etats-Unis enfin, la confiance des consommateurs s'est améliorée plus qu'attendu en décembre, les ménages se montrant plus optimistes quant à la santé de l'économie et à l'emploi. Et du côté du logement, les reventes d'appartements et maisons aux Etats-Unis ont augmenté en novembre, pour la première fois depuis le mois de mai, poussées par une baisse des taux d'intérêt.

"Tous ces chiffres corroborent un scénario économique favorable, soit une baisse de l'inflation sans signe de récession aux Etats-Unis", première puissance économique mondiale, souligne Harry Wolhandler.

Ces données "encourageantes" ont "fait baisser le taux allemand à 10 ans sous la barre des 2% et le français sous les 2,5%", a-t-il ajouté.

Dans le détail, vers 17H50, le taux obligataire allemand à dix ans tombait à 1,97% contre 2,01% mardi. Le français à même échéance évoluait quant à lui à 2,48%, au plus bas depuis janvier.

Eurazeo cède Humens

La société d'investissement Eurazeo (+0,69% à 73,05 euros) a annoncé mardi la cession de sa participation dans le groupe Humens, spécialisé dans la chimie minérale, à Leto Partners, société d'investissement française "dédiée aux enjeux de décarbonation".

Orpea repris par la Caisse des dépôts

Le groupement mené par la Caisse des dépôts a annoncé mardi avoir pris le contrôle d'Orpea, dans le cadre de la procédure qui doit aider le groupe d'Ehpad privés à retrouver l'équilibre financier, près de deux ans après le scandale né des pratiques de son ancienne direction.

L'action Orpea a perdu 96% de sa valeur depuis le début de l'année et ne vaut plus que deux centimes d'euro.

Euronext CAC40