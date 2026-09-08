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La Bourse de Paris termine en légère hausse, sous la pression des prix de l'énergie
information fournie par AFP 08/09/2026 à 18:43
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse mardi, sans grand élan face aux niveaux élevés des prix du pétrole et du gaz du fait des tensions au Moyen-Orient, en attendant la décision de politique monétaire de la BCE.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 0,14%, clôturant à 8.317,98 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,33%, à 8.306,15 points.

Le niveau élevé des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient a maintenu les places financières sous pression en ravivant les craintes d'un choc inflationniste et en coupant "presque totalement l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués" comme les actions, a expliqué Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

"Alors que les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées et que les prix du pétrole brut ont bondi, le sentiment des investisseurs est demeuré prudent", a commenté Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Les investisseurs gardent les yeux rivés sur les cours du pétrole. Le Brent, référence mondiale du brut, s'est fortement rapproché du seuil symbolique de 100 dollars le baril. Et le gaz naturel européen n'est pas en reste, évoluant à son plus haut niveau depuis janvier 2023.

Avec la flambée des prix de l'énergie, les préoccupations persistantes liées à l'inflation restent dans les esprits, en particulier à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

L'institution pourrait relever son taux de référence d'un quart de point, à 2,5%, pour freiner l'inflation, qui est au plus haut depuis trois ans en zone euro.

"Le contexte géopolitique actuel, marqué par la hausse des coûts de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, empêche la poursuite de la reprise économique en Europe", a rappelé Andreas Lipkow.

"La dépendance aux matières premières est élevée et les entreprises sont confrontées à une érosion de leurs marges, qui ne pourra guère être compensée à moyen terme par de nouvelles réductions de personnel ou d'autres mesures de diminution des coûts", a-t-il précisé.

Les valeurs défensives à la fête

Au tableau des actions, les valeurs défensives, considérées comme des refuges en période d'incertitude et au contraire, vendues quand l'humeur est au risque, se sont distinguées. Air Liquide a ainsi gagné 1,41%, à 173,16 euros.

Les valeurs liées à la consommation de base, vue comme essentielle, se sont aussi inscrites dans le vert. Carrefour a ainsi pris 2,37%, à 16,66 euros, et Danone a gagné 2,11%, à 64,92 euros.

Enfin, la hausse des prix du brut dope les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers comme TotalEnergies (+0,58%, à 77,75 euros) ou Maurel & Prom (+2,29%, à 8,26 euros).

Euronext CAC40

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
173,160 EUR Euronext Paris +1,41%
CARREFOUR
16,655 EUR Euronext Paris +2,37%
DANONE
64,920 EUR Euronext Paris +2,11%
EURONEXT
161,100 EUR Euronext Paris +1,19%
MAUREL & PROM
8,260 EUR Euronext Paris +2,29%
TOTALENERGIES
77,750 EUR Euronext Paris +0,58%
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CAC 40
8 317,98 +0,14%
Pétrole Brent
97,25 -0,06%
BIOPHYTIS
0,0725 +3,57%
SOITEC
146,35 +2,09%
2CRSI
28,54 -1,92%
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