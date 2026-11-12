La Bourse de Paris termine en légère hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en légère hausse jeudi, profitant de sa moindre exposition aux valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), après la retentissante démission du patron du géant américain des puces électroniques Nvidia.

Le CAC 40 a gagné 0,34 %, à 8.361,36 points, en hausse de 28,49 points. La veille, il avait pris 0,66 %.

"Les marchés boursiers européens jouent un rôle de protection pour les investisseurs face aux turbulences sur les valeurs technologiques", a expliqué à l'AFP Isabelle de Gavoty, responsable de la gestion actions Europe chez Allianz Global Investors.

Le poids des actions liées à l'IA est moins lourd sur le Vieux Continent qu'aux États-Unis ou en Asie. Cela lui permet de résister aux soubresauts que subit le secteur ces derniers jours.

Dernier épisode en date : la démission jeudi du patron de Nvidia, Jensen Huang, mettant fin à 33 années passées à la tête du groupe, après des révélations sur deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

Nvidia est une entreprise incontournable du secteur de l'IA. Le groupe conçoit et fait fabriquer des puces très performantes, permettant d'équiper les centres de données où sont entraînés les principaux modèles d'IA.

Les "difficultés de Nvidia renforcent" la "rotation des investissements vers les valeurs non technologiques", particulièrement en Europe, a relevé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

Regain du pétrole et des taux d'emprunt

Les cours du pétrole progressent jeudi après des déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé n'avoir "pas besoin d'un accord avec l'Iran".

Ces déclarations ont inversé la tendance baissière de la matinée, alimentée par une forte hausse de la production des pays du Golfe en octobre.

Le Brent, référence mondiale du brut, prenait vers 18h00 (heure de Paris) 1,50 %, à 94,15 dollars. Son équivalent nord-américain, le WTI, gagnait 0,87 %, à 86,28 dollars.

De quoi raviver les craintes d'inflation et faire à nouveau grimper les taux d'emprunt.

Le rendement de la dette française à échéance dix ans est reparti à la hausse, atteignant 4,85 %, contre 4,78 % la veille à la clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 3,34 %, contre 3,31 % mercredi.

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