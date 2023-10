La Bourse de Paris termine en forte hausse de 2,01%, sa meilleure séance depuis juillet

La Bourse de Paris a gagné 2,01% mardi, s'appuyant sur la baisse des taux d'intérêt américains pour rebondir nettement au lendemain d'un repli après l'offensive du Hamas en Israël.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 141,03 points à 7.162,43 points. Il a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis juillet et l'une des plus importante de l'année. Lundi, il avait reculé de 0,55%.

Ce rebond "clair et franc en Europe" est tiré par des "commentaires relativement conciliants de membres de la Réserve fédérale", commente Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

Deux responsables de l'institution monétaire ont en effet insisté sur le fait que les conditions monétaires plus strictes provoquées par la hausse des bons du Trésor pourraient se substituer à de nouveaux relèvements des taux directeurs de la banque centrale.

Et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a estimé lundi qu'il fallait "procéder avec prudence dans l'évaluation de l'ampleur de tout resserrement politique supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire".

Vincent Juvyns ajoute que les craintes que l'envolée des prix pétroliers alimentent de nouvelles poussées inflationnistes se sont atténuées car la hausse "est plus contenu qu'on aurait pu le craindre" durant l'été.

En réaction, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans redescendait à 4,62%, contre 4,80% à la clôture de vendredi. L'équivalent français était plutôt stable à 3,38%.

Des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le gouvernement chinois prépare de nouvelles mesures de soutien économique ont en outre soutenu les marchés boursiers.

La situation au Proche-Orient reste surveillée après l'offensive du Hamas en Israël, d'une ampleur sans précédent depuis la création de l'Etat hébreu en 1948. Depuis, l'armée israélienne pilonne Gaza.

Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël depuis samedi et du côté palestinien, les autorités locales dénombrent 765 personnes tuées.

Les tensions géopolitiques ont alimenté des craintes sur l'approvisionnement en pétrole et ont fait grimper les prix des deux barils de référence de plus de 4%. Mardi,ils reculaient légèrement d'environ 0,5%.

LVMH ouvre le bal des résultats

Le numéro 1 mondial du luxe LVMH a gagné 3,21% à 733,50 euros.

Après la clôture de la Bourse de Paris, il a annoncé avoir réalisé 19,96 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre, soit une hausse de 1% par rapport à la même période de 2022.

Les autres valeurs du secteur du luxe ont progressé aussi, soutenues par l'hypothèse de nouvelles mesures de soutien économique en Chine, évoquée par l'agence d'information financières Bloomberg. Kering a pris 3,44% à 434,10 euros et Hermès 2,88% à 1.777,60 euros.

Euroapi déprime

Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a dégringolé de 59,03% à 4,98 euros, les investisseurs prenant acte d'une nouvelle révision à la baisse des prévisions financières pour 2023 et au-delà.

Euroapi estime désormais que son chiffre d'affaires va progresser entre 3% et 5% en 2023, contre entre 7% et 8% précédemment, et la société a suspendu ses perspectives à moyen terme 2023-2026.

680 millions d'euros de valorisation boursière ont ainsi disparu, et l'entreprise vaut désormais moins de 480 millions d'euros aux yeux des investisseurs.

Contentieux gagné pour Fnac-Darty

La cour d'appel de Londres a "rejeté a l'unanimité les arguments" invoqués contre Darty concernant un contentieux lié à la cession de Comet en 2012, selon un communiqué du groupe Fnac Darty (+7,37% à 23,90 euros), publié lundi, qui pense être remboursé de 130 millions d'euros.

