La Bourse de Paris termine en baisse, lésée par la remontée des taux

Le Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,72% jeudi, entraînée par la hausse des taux sur le marché obligataire, décourageant les investisseurs du marché actions qui ont préféré récupérer leurs gains.

L'indice vedette CAC 40 a ainsi reculé de 52,31 points, à 7.260,53 points. Mercredi, il avait perdu 1,36%, après l'abaissement de la note souveraine des Etats-Unis qui a poussé les marchés à marquer une pause.

Pour décrire la séance de jeudi, "il est difficile de ne pas commencer par les taux", a souligné Jeanne Asseraf-Bitton, gérante de BTF IM.

Sur le marché obligataire, vers 16H55 GMT, le rendement sur les bons à dix ans se tendait nettement à 4,17% et celui à trente ans était à 4,29%, tous deux évoluant à leur plus haut depuis novembre 2022. Le taux français à même échéance était à 3,13% contre 3,07% la veille à la clôture.

Ces progressions résultent de l'effet conjugué "des annonces du Trésor américain, qui revoit à la hausse ses estimations sur les émissions de titres du trésor" pour le troisième trimestre et de "l'abaissement surprise de la notation de Fitch la veille" pour la note de solvabilité des Etats-Unis, a détaillé l'analyste.

Dans ce contexte, "les prises de gains continuent à prendre de l'ampleur", a rapporté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Par ailleurs, les résultats d'entreprises "mitigés en Europe ne participent pas à compenser l'impact négatif des taux", a aussi noté Jeanne Asseraf-Bitton, en estimant que "les bonnes nouvelles" macro-économiques sont "plutôt derrière nous" et qu'il n'y a pas "de potentielle augmentation des marges" des entreprises.

SES prend de la hauteur

Le cours de SES a bondi de 15,16% à 6,69 euros, les investisseurs saluant les résultats semestriels de l'opérateur européen de télécommunications par satellite Son chiffre d'affaires a grimpé de 9,8% sur un an et sa marge s'est inscrite à 54%.

Société Générale et Axa ne surprennent pas

Société Générale est revenue dans le vert au deuxième trimestre avec un bénéfice net de 900 millions d'euros, un an après une lourde perte liée à la cession de sa filiale russe Rosbank. Mais la banque fait face comme ses homologues à un ralentissement de l'activité. Meilleurs qu'attendu, ses résultats ont néanmoins fait bondir de 3,48%, à 24,83 euros, le cours de son action, qui a pris la tête des meilleures performances du CAC 40 jeudi.

Le premier assureur français Axa a quant à lui vu son cours chuter de 1,64%, à 26,92 euros, après avoir publié des résultats semestriels proches de ceux de l'an dernier, en précisant que la facture des dégradations liées aux violences urbaines en France qui ont suivi la mort de Nahel, un adolescent tué le 27 juin par un policier, s'élève à 125 millions d'euros.

Teleperformance dope son cours

L'action du géant mondial des centres d'appel, Teleperformance, a grimpé de 2,43%, à 128,45 euros, après l'annonce du lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 500 millions d'euros, d'ici à fin 2024.

Depuis le début de la semaine, son cours est toutefois en recul de 5,27% et, depuis le début de l'année, la chute est de plus de 42%.

Veolia double son bénéfice

Veolia a plus que doublé son bénéfice net au premier semestre, à 523 millions d'euros, porté par une forte croissance notamment dans ses métiers de l'eau et de l'énergie et après un premier semestre 2022 marqué par les frais d'acquisition de Suez. Ces résultats, en ligne avec les prévisions des analystes, n'ont pas prémuni le titre Veolia contre un recul (-3,46%, à 27,89 euros), comme le reste des entreprises du secteur des services aux collectivités, frappé par la remontée des taux sur le marché obligataire.