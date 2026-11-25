La Bourse de Paris termine en baisse, entraînée par le décrochage de Wall Street

Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, entraînée par le décrochage de Wall Street et la nouvelle chute des valeurs liées à l'intelligence artificielle, dans une séance marquée par une inflation américaine au plus haut depuis trois ans.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 0,75 %, soit 59,92 points, pour s'établir à 7.980,57 points. La veille, l'indice vedette parisien avait fini à l'équilibre (-0,05 %), à 8.040,49 points.

Le CAC 40 "fait mieux que Wall Street", constate Andrea Tueni, responsable des activités de marché de Saxo Banque, l'indice parisien étant bien moins exposé aux valeurs technologiques que ses équivalents américains. "Il n'y a pas de grande actualité sur l'Europe", ajoute-t-il.

L'indice parisien, en hausse de plus de 1 % dans la matinée grâce au recul des prix du pétrole, a finalement perdu ses gains dans l'après-midi après l'ouverture en forte baisse de Wall Street, où le Nasdaq chutait encore de 4,03 % vers 17H40.

Les investisseurs y ont de nouveau vendu massivement les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). "Les doutes et les inquiétudes sont de plus en plus importants autour de la soutenabilité des investissements dans les infrastructures d'IA", explique M. Tueni.

L'inflation américaine a par ailleurs atteint 3,8 % sur un an en octobre, selon l'indice PCE publié à 14H30.

"Les marchés ont à peine réagi à cette publication, le rapport ne faisant que confirmer un environnement marqué par une inflation élevée et une trajectoire orientée vers un nouveau resserrement monétaire en 2027", observe Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Quant aux nouveaux droits de douane annoncés par Washington, qui porteraient de 10 % à 15 % ceux sur les produits européens, ils se heurtent à "une certaine lassitude du marché", selon Andrea Tueni.

"Ce n'est pas le catalyseur majeur de la séance, proportionnellement à ce qui se passe sur la tech", explique-t-il, l'ampleur du mouvement sur ce secteur, qui pèse 34 % du S&P 500, ayant relégué tout le reste au second plan.

Sur le marché de la dette, le taux d'emprunt français à dix ans baissait à 4,73 %, contre 4,77 % la veille.

L'écosystème IA à la peine

Le fabricant de puces STMicroelectronics a cédé 4,69 % à 34,24 euros, plus forte baisse du CAC 40, emporté par le recul mondial du secteur. Il avait déjà perdu 10,21 % mardi.

Sur le SBF 120, le fabricant de matériaux pour puces Soitec a perdu 6,92 % à 85,06 euros.

Les groupes d'équipements électriques Schneider Electric (-4,18 % à 216,65 euros) et Legrand (-3,27 % à 121,25 euros), fournisseurs des centres de données, ont aussi reculé.

Bureau Veritas convoité

Le géant de la certification Bureau Veritas a grimpé de 6,60 % à 31,80 euros, en tête du CAC 40, bien que le groupe ait indiqué ne pas être en discussion avec le fonds américain Advent International, qui envisage une offre de rachat selon l'agence Bloomberg.

Rémy Cointreau s'envole

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a bondi de 13,13 % à 58,15 euros sur le SBF 120, après une hausse de 4,4 % de son chiffre d'affaires semestriel, à 510,9 millions d'euros.

Dans la foulée de la publication de ses résultats, le groupe a indiqué qu'il comptait se séparer de 12 à 15 % de ses salariés, dans le cadre d'une nouvelle stratégie présentée par le groupe pour les cinq prochaines années.

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