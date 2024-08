La Bourse de Paris termine en baisse en attendant les résultats de Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,32% mardi, à l'issue d'une séance à l'agenda peu fourni, les investisseurs attendant surtout les résultats du géant technologique Nvidia mercredi, avant des données d'inflation en zone euro vendredi.

L'indice principal CAC 40 a cédé 24,59 points et s'établit à 7.565,78 points. Lundi, l'indice avait légèrement progressé de 0,18%.

"Il ne s'est rien passé de particulier" sur les marchés d'actions mais "il y a eu une tension sur les taux obligataires" européens, note François Rimeu, stratégiste senior de Crédit Mutuel AM.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat français à 10 ans est à 3,01% contre 2,95% à la clôture lundi et le taux allemand à même échéance à 2,29% contre 2,24%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans remontait à 3,85%, contre 3,81% la veille. Le prix des obligations évolue en sens inverse de leurs taux.

Cette tension "s'explique par le fait que le marché anticipe le retour des émetteurs cette semaine et la semaine prochaine" et "les investisseurs s'allègent pour pouvoir participer aux futures émissions", explique François Rimeu.

Par ailleurs, "deux émissions d'obligations ont eu lieu" en Italie et en Allemagne mais l'appétit des investisseurs n'était pas au rendez-vous, observe-t-il.

"Le marché est dans l'attente des résultats de Nvidia" mercredi, souligne le stratégiste.

Nvidia est aussi attendu des investisseurs parce que le poids du titre "représente aujourd'hui 6% de l'indice S&P 500 contre 1% il y a encore deux ans", explique François Rimeu.

Les résultats financiers du géant américain des puces ont profité de l'essor de l'intelligence artificielle et sa capitalisation boursière a bondi depuis un peu plus d'un an, jusqu'à devenir la deuxième plus grosse capitalisation boursière mondiale.

A l'agenda macroéconomique de la semaine, le marché se tournera vendredi vers les données d'inflation en zone euro, et l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis.

Eiffage remporte un contrat

Le groupe de construction Eiffage a annoncé lundi avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur pour bâtir et entretenir "un ensemble tertiaire" à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Son action a progressé de 0,86% à 94,08 euros.

