La Bourse de Paris termine en baisse, attendant le retour des investisseurs américains

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,21% lundi, à l'issue d'une séance en l'absence des investisseurs britanniques et américains, le marché attendant Wall Street pour digérer les données macroéconomiques américaines.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 15,37 points à 7.303,81 points. A la clôture précédente, vendredi, la place parisienne en avait gagné 89,91, à 7.319,18 points, signant sa meilleure performance depuis le 5 mai.

C'est un lundi de Pentecôte plutôt atone sur les marchés, "il n'y a pas de thème européen, ni de thème particulier sur la France" qui aurait été susceptible de "faire particulièrement bouger" l'indice parisien aujourd'hui, note Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

Les volumes d'échanges de la séance s'établissent à 1,4 milliard d'euros, "contre deux à trois milliards habituellement", souligne l'analyste.

Bien que Wall Street soit fermé pour le Memorial Day, les investisseurs gardent un oeil sur les contrats à termes des indices américains, qui oscillaient entre +0,30% et +0,36% vers 15H30 GMT. Le président américain Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord durant le week-end afin de relever pendant deux ans le plafond d'endettement public des États-Unis et ainsi d'éviter un défaut de paiement cataclysmique.

"Le marché attend deux choses à ce stade: de voir si cet accord va être passé par le Congrès d'une part et la deuxième chose étant que la problématique d'une inflation persistante renvoie à la prochaine décision de la banque centrale américaine (Fed) à la mi-juin", qui risque de monter encore ses taux directeurs, explique Alexandre Baradez.

Vendredi dernier l'indice PCE, le préféré de la Fed, a augmenté de 4,4% sur un an en avril, contre 4,2% le mois précédent. Plus inquiétant, l'indice sous-jacent, qui exclut les secteurs aux prix volatils comme l'alimentation et l'énergie, a accéléré à 4,7%.

En Europe, sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette allemande à 10 ans s'établissait à 2,43%, contre 2,53 vendredi. Celui de l'État français à échéance dix ans s'établissait à 3,00% contre 3,10% par rapport à vendredi.

L'immobilier et la construction en hausse

Les valeurs sensibles aux taux obligataires ont bénéficié de la détente de ces derniers. Unibail a gagné 1,16% à 43,44 euros, Bouygues 0,83% à 30,49 euros, Legrand 0,20% à 88,52 euros et Vinci 0,15% à 108,52.

Orpea avance sur sa restructuration

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a accordé vendredi des dérogations à la Caisse des Dépôts, à CNP Assurance, à MAIF et à MACSF qui ne seront pas obligés de déposer un projet d'offre publique d'achat à l'issue des différentes augmentations de capital auxquelles ils vont participer pour restructurer le groupe de maisons de retraite et de cliniques Orpea.

Ce groupe d'investisseurs devrait détenir 50,2% d'Orpea à l'issue du processus de restructuration de la dette du groupe et de la procédure de sauvegarde accélérée, dont le plan sera d'ailleurs soumis au vote des actionnaires le 16 juin.

L'action Orpea a perdu 2,56% à 2,13 euros.

mgi/alb/rhl