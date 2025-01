La Bourse de Paris termine dans le vert et attend des annonces économiques de Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,48% mardi, profitant de l'absence d'annonce de Donald Trump sur sa politique commerciale vis-à-vis de l'Europe dans les premières heures de son mandat présidentiel pour gagner du terrain.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 37,45 points et s'est établit à 7.770,95 point à la clôture. Lundi, il a gagné 0,31%.

"Cela a finalement été une séance étonnante et sans relief au lendemain de la prise de fonction de Trump, alors que le marché s'attendait à des annonces plus fracassantes lors de son premier jour", a commenté Alexandre Baradez, responsable de l'analyste de marchés pour IG France.

"Sans être naïfs pour autant sur les intentions de Trump sur l'Europe, les investisseurs sont restés positifs en attendant des précisions sur la politique commerciale des Etats-Unis" concernant l'Europe et la Chine, a-t-il ajouté.

Dès son premier jour au pouvoir, le nouveau président américain a signé une pluie de textes, dont: le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris pour le climat, la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, et la grâce de plus de 1.500 assaillants du Capitole.

Il a aussi affirmé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février.

"Le fait qu'il n'ait pas fait la même chose pour l'Europe et pour la Chine a maintenu un certain calme sur les marchés" pour le moment, a observé M. Baradez.

Toutefois, "même si Trump a relativement épargné l'Europe ces dernières heures, il a tout de même bien fait comprendre que les européens allaient devoir acheter beaucoup plus de pétrole et de gaz américains pour combler le déficit commercial", a détaillé l'analyste.

"Il serait donc étonnant que la relative quiétude qui règne sur les marchés actions européens se poursuive encore longtemps, la volatilité devrait s'accroître", a-t-il poursuivi.

Départ à la tête d' Eramet

Christel Bories va céder ses fonctions de directrice générale du groupe minier français Eramet (-1,29% à 57,30 euros) après l'assemblée générale des actionnaires du groupe le 27 mai, mais souhaite en rester la présidente, a annoncé l'entreprise.

Arkema envisage de supprimer des postes

Le chimiste français Arkema (-1,71% à 74,55 euros) a annoncé envisager de supprimer 154 des 344 postes de son usine de Jarrie, en Isère, conséquence d'un recentrage du site, provoqué par les difficultés de son fournisseur de sel Vencorex.

Euronext CAC40