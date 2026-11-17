Un écran dans la salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en recul lundi, sur des marchés plombés par une nouvelle chute des valeurs technologiques avant les résultats de Nvidia, les premiers depuis la démission de son patron Jensen Huang.

Le CAC 40 a perdu 1,62 % à 8.216,78 points, soit une baisse de 135,22 points. Lundi, l'indice vedette avait perdu 0,20 %.

"La pression vendeuse sur l'IA et les semi-conducteurs s'intensifie de semaine en semaine", a expliqué à l'AFP Louise Girard, analyste pour XTB. Dans ce contexte, "les résultats de Nvidia seront particulièrement surveillés", a-t-elle ajouté.

Nvidia, troisième capitalisation mondiale, est une entreprise incontournable du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le groupe conçoit et fait fabriquer des puces très performantes, permettant d'équiper les centres de données où sont entraînés les principaux modèles d'IA.

Il publiera ses résultats trimestriels dans un climat tendu, Washington ayant annoncé lundi un durcissement des contrôles sur les exportations de puces, afin de combler les failles mises au jour par le scandale qui a provoqué le départ du patron du groupe, Jensen Huang.

Les entreprises liées à l'IA ont fondu en Bourse ces dernières semaines, après que la victoire des démocrates aux "midterms" a fait craindre une plus forte régulation de la construction des centres de données aux États-Unis.

Plus généralement, les marchés ont des doutes croissants quant à la rentabilité future des investissements massifs dans l'IA, qu'ils financent de plus en plus par la dette, et ont préféré réduire le poids dans leurs portefeuilles de ces entreprises extrêmement valorisées.

Mardi, les entreprises de semi-conducteurs ont reculé sur les grandes places financières. A Paris, STMicroelectronics a perdu 3,13 % à 39,78 euros. Soitec a cédé 3,48 % à 95,94 euros.

La place parisienne a également souffert du recul de ses poids lourds du luxe : Hermès a cédé 5,11 % à 1.280,50 euros, Kering 3,53 % à 178,36 euros et LVMH 2,72 % à 393,00 euros.

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