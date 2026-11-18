La façade des locaux d'Euronext, opérateur entre autres de la Bourse de Paris, dans le quartier de La Défense, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mercredi, sans profiter des rutilants résultats de Nvidia qui n'ont soutenu que le secteur tech.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en baisse de 0,85 % à 8.146,83 points. Mardi, il avait terminé en net repli de 1,62 %, à 8.216,78 points.

Pour les premiers résultats financiers de l'entreprise publiés depuis le départ de son patron Jensen Huang, le géant Nvidia a vu son chiffre d'affaires doubler sur un an au troisième trimestre, à 115,8 milliards de dollars, et a relevé ses prévisions financières.

Ces résultats "supérieurs à la borne haute des attentes" ont d'abord soutenu le secteur tech, avant que la prudence reprenne le dessus, note Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions chez Delubac AM.

Mais aussi rutilants soient-ils, les résultats du groupe sont "une vision du passé" et les investisseurs attendent de voir la suite, après le départ de Jensen Huang à la tête du groupe. "La question est qui sera le remplaçant. Et à partir de là, on verra si le titre repartira, ou non. Mais pour qu'il rebondisse de façon durable, il faut que ce point soit éclairci", estime Guillaume Chaloin.

L'attention se focalise désormais sur le géant Anthropic, créateur de l'agent d'IA Claude, qui devrait dévoiler mercredi le montant levé auprès d'investisseurs avant son entrée en Bourse jeudi. Une opération historique dans un marché fragilisé par les doutes sur la dynamique de l'IA et le scandale entourant Nvidia.

"La réaction des investisseurs à la valorisation de cette société spécialisée dans l'IA sera observée de près comme un indicateur du sentiment de marché envers les valeurs technologiques", relève Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

En attendant, les valeurs liées aux composants électroniques et "tout l'écosystème IA au sens large du terme, dont les biens d'équipement en Europe", ont profité de l'effet Nvidia, souligne Guillaume Chaloin.

Soitec a gagné 1,67 % à 97,54 euros et STMicroelectronics 1,80 % à 40,53 euros, prenant la tête du CAC 40 mercredi.

Côté infrastructures électriques, Legrand s'est octroyé 1,61 % à 135,50 euros et Schneider Electric 0,61% à 238,05 euros.