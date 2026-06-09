La Bourse de Paris termine à l'équilibre, entre Moyen-Orient et tech

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris a fini à l'équilibre mardi, au terme d'une séance particulièrement volatile, marquée par des espoirs de paix au Moyen-Orient et un essoufflement du rebond, amorcé lundi, du secteur de la tech et des semi-conducteurs.

Le CAC 40 a grappillé 0,05%, à 8.203,43 points, en hausse de 4,14 points. La veille, il avait reculé de 0,23%.

L'indice parisien a passé une bonne partie de la séance en hausse, portée par des espoirs de paix imminente au Moyen-Orient, après la fin des frappes entre l'Iran et Israël, avant de finalement perdre son élan en fin de journée.

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que la diplomatie des Etats-Unis menait les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran, au lendemain de la cessation des frappes entre Israël et l'Iran.

"Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord", a-t-il affirmé, évoquant un délai de "deux à trois jours" pour qu'un accord soit conclu.

Ces commentaires "ont renforcé les attentes d'une possible avancée diplomatique avec l'Iran", selon Fawad Razaqzada, de Forex.com.

Mais l'humeur s'est détériorée en fin de séance, plombée par les entreprises du secteur des semi-conducteurs. Alors qu'elles reprenaient des couleurs depuis lundi après une nette correction jeudi et vendredi, elles ont finalement nettement reculé partout.

A Paris, STMicroelectronics a perdu 5,94%.

Ces entreprises, qui jouent un rôle clé dans le développement de l'IA, sont un des moteurs des marchés depuis le début de l'année.

Mais "de nombreux indicateurs, sur le moral des investisseurs (ou encore) la valorisation des entreprises, sont similaires à ce qu'on voyait avant l'éclatement de la bulle internet", relève Mike O'Sullivan, chef économiste chez Moonfare.

Euronext CAC40