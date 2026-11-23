La Bourse de Paris tente un rebond après une semaine de secousses sur l'IA

La façade du bâtiment d’Euronext dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue dans le vert lundi, tentant un rebond après une semaine de net recul des places financières mondiales, en raison d'un nouveau mouvement de correction sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

A 09H45 (heure de Paris) le CAC 40 prenait 0,62 %, à 7.977,03 points, une hausse de 48,71 points. Vendredi, l'indice parisien avait cédé 1,89 %.

"Les premiers chasseurs de bonnes affaires profitent des cours nettement plus bas pour prendre de nouvelles positions acheteuses", a estimé Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

La semaine passée a été marquée par de forts reculs sur les marchés d'actions, en raison des doutes croissants des investisseurs quant à la rentabilité future des dépenses massives pour développer l'IA, faute de modèle économique jugé suffisamment viable.

Ces dépenses sont de plus en plus financées par l'emprunt, dont le coût grimpe avec la hausse des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Et la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) début décembre renforce ces inquiétudes.

Les investisseurs craignent aussi que le rythme de construction de centres de données pour l'IA ne soit freiné aux États-Unis, après la victoire écrasante aux élections de mi-mandat des démocrates, davantage favorables à une régulation dans ce domaine. Et le scandale qui a touché Nvidia, pierre angulaire de l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle, aboutissant au départ de son patron, Jensen Huang, a amplifié le mouvement.

La semaine dernière, le Nasdaq, qui regroupe les principales valeurs technologiques aux Etats-Unis, a affiché un repli d'environ 6 %.

Ce lundi, "il y a un début d'accalmie", même si "tant que la volatilité restera élevée, même un rebond marqué sera difficile à interpréter comme le début d'une reprise durable", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, qui ont le plus souffert la semaine dernière, esquissent un fragile rebond. Sur le CAC 40, STMicroelectronics prenait ainsi 1,76 %, après avoir chuté de 10,81 % vendredi.

Côté indicateurs, l'activité du secteur privé a atteint en novembre son plus bas niveau en six mois, sur fond d'inquiétudes liées à la présidentielle de 2027, selon l'indice PMI flash publié lundi par S&P Global.

Recul du taux d'emprunt français

Emmanuel Macron a annoncé réfléchir à faire inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire encadrant les dépenses publiques de la France. "S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer", a confié le chef de l'État au quotidien de droite Le Figaro, confirmant des informations de presse parues dans le week-end.

Une annonce bien accueillie sur le marché obligataire : le taux d'emprunt français à échéance dix reculait à 09H45 à 4,82 %, contre 4,87 % vendredi en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, grimpait au contraire à 3,32 %, contre 3,30 % en fin de semaine.

Contrat géant pour Alstom

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé lundi la signature d'un nouveau contrat d'une valeur "d'environ 1,2 milliard d'euros" auprès d'un client "en Europe occidentale" dont il ne révèle pas le nom. "La commande comprend la modernisation d’un système de transport, ainsi que son exploitation et sa maintenance pour une durée supérieure à 10 ans", a-t-il indiqué dans une note adressée à ses investisseurs.

Son titre prenait 0,26 % à 8,40 euros.

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