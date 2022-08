La Bourse de Paris tente un rebond

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris tentait de rebondir mardi (+0,19%), au lendemain de l'une de ses pires séances de l'été, les craintes de récession et l'inflexibilité des Banques centrales réfrénant les investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 12,43 points à 6.391,17 points peu après 10H00, se redressant après une ouverture en baisse de 0,75%. Lundi, il avait perdu 1,80%.

Principale publication de la journée, les indicateurs PMI sur l'activité économique ont été dévoilés pour la France.

L'économie "a basculé en zone de contraction pour la première fois depuis presque un an et demi" au mois d'août, selon cet indicateur provisoire publié par S&P Global. L'indice qui mesure le dynamisme du secteur privé s'est replié en août à 49,8, contre 51,7 en juillet, un chiffre inférieur à 50 signifiant une contraction.

En zone euro, les indicateurs pour les services et pour l'industrie manufacturière sont ressortis proches des 50.

Mais même le risque qui se matérialise d'une récession ne semble plus convaincre les investisseurs que les Banques centrales vont se montrer plus souples dans les prochains mois, ce qui a tendu le marché au cours des deux dernières séances.

En Europe, "l'inflation continue d'accélérer, forçant la banque centrale à resserrer un peu plus sa politique monétaire. Le marché de l'énergie reste sous tensions et notamment le gaz avec les livraisons russes au plus bas et les craintes de l’Allemagne sur les pénuries pendant l'hiver", relate Vincent Boy, analyste d'IG.

Maigre répit mardi: après une ouverture en nette hausse, le prix du gaz sur le marché néerlandais, le TTF, reculait de 1,71% à 272 euros le mégawattheure vers 09H55. Lundi il avait encore battu un record en clôture après une séance ou il avait tutoyé les 300 euros.

Un gisement gazier important découvert par TotalEnergies

TotalEnergies et Eni ont annoncé lundi avoir fait une nouvelle "découverte significative" de gaz au large des côtes chypriotes. Des études sont déjà "en cours pour évaluer les options en vue d'un développement rapide", a précisé Eni. L'action du géant français de l'énergie et des hydrocarbures montait de 1,49% à 53,84 euros, dopée également par la remontée de la hausse des cours du pétrole.

Euronext CAC40