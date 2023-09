La Bourse de Paris tente un rebond

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris rebondissait légèrement de 0,39% mercredi, après quatre séances de baisse enregistrées dans le sillage de l'ascension des taux d'intérêt à des niveaux plus vus depuis plus de dix ans.

L'indice CAC 40 grappillait 28,50 points à 7.101,35 points après un début de séance autour de l'équilibre. Mardi, l'indice a perdu 0,70%, clôturant à son plus bas niveau depuis la crise bancaire de mars 2023.

La Bourse de New York a terminé en nette baisse mardi, les trois principaux indices ayant perdu plus de 1% sur la séance, guidés par un mouvement d'aversion au risque lié à l'accumulation de nuages noirs sur la conjoncture mondiale, des taux obligataires élevés aux cours du pétrole.

Le taux d'intérêt de la dette française à 10 ans a aussi inscrit un nouveau record depuis janvier 2012, à 3,37%. Mercredi vers 10H00, il s'établissait à 3,34%.

C'est la perspective de taux d'intérêt élevés pour longtemps, scénario évoqué par les banques centrales la semaine passée, qui exacerbe les tensions sur le marché obligataire depuis le début de semaine dernière.

"Les actions et les obligations chutent et le prix du pétrole augmente, les choses ne peuvent pas être pires", appuie Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. "Le scénario de stagflation devient de plus en plus probable".

En France, le moral des ménages s'est légèrement détérioré en septembre, ceux-ci se montrant moins optimistes sur leur situation financière, leur niveau de vie et l'évolution du chômage, a indiqué l'Insee mercredi.

Le gouvernement français présentera mercredi son projet de budget pour 2024, dans lequel il prévoit de dégager 16 milliards d'euros d'économies.

Voltalia provoque un électrochoc

Le producteur français d'énergies renouvelables Voltalia chutait de 17,57% à 10,70 euros après avoir abaissé sa prévision d'Ebitda normatif (bénéfice avant impôts, corrigé des effets de change et des variations court terme de la production) pour 2023, qui passe de "entre 275 et 300 millions d’euros" à "environ 275 millions d'euros".

La société a de plus indiqué dans un communiqué creuser sa perte à 19,4 millions d'euros au premier semestre, contre 4,6 millions d'euros à la même période de 2022.

Capgemini dans les chaînes d'approvisionnement

Le groupe suisse de transport et de logistique Kuehne+Nagel s'allie au français Capgemini (+1,04% à 165,75 euros) dans le cadre d'un partenariat pour trouver des solutions visant à améliorer les chaînes d'approvisionnement, annoncent-ils mercredi.

