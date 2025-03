La Bourse de Paris tente le rebond après les craintes de récession aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris tente un rebond mardi, au lendemain du net recul provoqué par la crainte grandissante d'une récession aux États-Unis en raison de la politique commerciale du président américain Donald Trump.

Vers 08H50 GMT, le CAC 40 prenait 0,50% à 8.087,84 points, en hausse de 40,24 points, après des premiers échanges très prudents. La veille, l'indice vedette avait cédé 0,94%, à 8.047,60 points.

Après que les inquiétudes sur la première économie mondiale ont pesé lundi sur les actions européennes, "de plus en plus d’analystes recommandent désormais de réorienter les portefeuilles vers des entreprises européennes, au détriment des actions américaines", a expliqué Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Les investisseurs craignent l'impact économique des droits de douane imposés ou brandis comme menace par M. Trump ces dernières semaines contre plusieurs pays, comme la Chine, le Mexique ou le Canada.

Ces inquiétudes sont exacerbées depuis que le président américain est resté très flou lorsqu'une journaliste de Fox News lui a demandé dimanche s'il s'attendait à une récession aux Etats-Unis, avouant s'attendre à "une période de transition".

"Les paris sur une récession augmentent de jour en jour, les entreprises donnent des prévisions de plus en plus floues à cause des droits de douane, et les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis commencent à réagir", a détaillé Ipek Ozekardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Dans ce contexte, "le rapport de l’emploi américain JOLTS sera scruté à la loupe", a souligné John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Ce rapport, qui doit être publié à 15H00 (14H00 GMT), mesurera le nombre d'offres d'emplois disponibles aux Etats-Unis au mois de janvier et donnera une nouvelle indication de la dynamique de la première économie mondiale.

Les investisseurs restent aussi à l'affût de l'évolution de la situation politique en Allemagne, où les Verts ont menacé lundi de ne pas voter en faveur du plan d'investissements géant du futur gouvernement de Friedrich Merz, plébiscité la semaine dernière par les marchés.

"Le pragmatisme l'emportera-t-il ou nous dirigeons-nous vers une épreuve de force fiscale et politique à Berlin? Le résultat pourrait modifier la trajectoire économique de l'Allemagne, et de l'Europe", a résumé John Plassard.

Air France-KLM dévisse

Les titres du secteur aérien en Europe cèdent du terrain, après que la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a abaissé lundi ses prévisions de résultats pour le premier trimestre, en raison d'une baisse de la confiance des consommateurs et d'une "mollesse" de la demande aux États-Unis.

A Paris, Air France dévissait de 6,12% à 10,75 euros.

