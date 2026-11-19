La Bourse de Paris devrait retrouver le chemin de la hausse jeudi, après trois séances consécutives de baisse, alors que les incertitudes liées à la politique monétaire américaine continuent de peser sur les marchés et que l'actualité des entreprises reste particulièrement fournie. Selon les premières indications, le CAC 40 devrait gagner 0,3% à l'ouverture, tout comme le DAX allemand, tandis que le FTSE 100 britannique est attendu en légère progression de 0,07%.

Hier, le principal indice parisien a terminé dans le rouge pour la troisième séance d'affilée, alors que les investisseurs restent attentifs aux perspectives d'évolution des taux d'intérêt américains. Le banquier central Christopher Waller aurait notamment évoqué la possibilité de mettre en discussion une hausse des taux de 50 points de base en décembre, une déclaration qui reste à confirmer.

De son côté, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, seul le Nasdaq parvenant à terminer dans le vert. Les marchés ont notamment réagi aux résultats trimestriels de Nvidia et à la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed.

Sur la scène internationale, les investisseurs garderont également un oeil sur le sommet de l'Apec en Chine, auquel devraient participer Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ainsi que sur les perspectives d'entrée en Bourse d'Anthropic, la société à l'origine de l'assistant d'intelligence artificielle Claude.

Sur le front macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance aux États-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Les valeurs à suivre à Paris

Soitec a relevé ses perspectives pour son activité Photonics-SOI et dévoilé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026-2027, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels. Le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs anticipe une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 40% à périmètre et taux de change constants, soutenue notamment par la demande liée à l'intelligence artificielle. Ses revenus trimestriels ont atteint 204 millions d'euros, dépassant les 198 millions attendus par le consensus, avec une croissance organique de 50%, conforme à l'objectif relevé en septembre.

Aperam a confirmé mercredi soir ses ambitions de rentabilité à moyen terme à l'issue de sa journée investisseurs. Le sidérurgiste continue de viser un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 700 et 800 millions d'euros à l'horizon 2028.

Carmila présente ce jeudi son plan stratégique 2027-2031 à l'occasion d'une journée investisseurs. La foncière commerciale ambitionne une croissance annuelle moyenne de son résultat net récurrent par action comprise entre 2% et 4% sur cette période.

Interparfums a confirmé anticiper une accélération de sa croissance en 2027. Le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 960 millions d'euros à taux de change constants, assorti d'une marge opérationnelle proche de 17%.

Par ailleurs, Sanofi a annoncé l'approbation par l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'Infilbray (venglustat), présenté comme le premier traitement indiqué contre les manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3. Cette autorisation concerne les adultes ainsi que les patients pédiatriques pesant au moins 15 kilogrammes.

Enfin, Drone Volt aborde la fin de l'exercice 2026 avec confiance, soutenu par la progression de ses activités à forte valeur ajoutée et l'enregistrement de nouvelles commandes de drones propriétaires. Le constructeur français met également en avant une visibilité commerciale renforcée pour 2027.