La Bourse de Paris temporise avant de réellement commencer l'année

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse de 0,16% mardi, à l'issue d'une séance aux volumes d'échanges réduits et à l'agenda peu fourni pour commencer l'année.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 12,32 points à 7.530,86 points. Vendredi, il avait terminé 2023 avec une hausse de 0,11% sur la séance et un gain de 16,52% sur l'année.

Philippe Cohen, gérant de portefeuille chez Kiplink Finance, constate que le "marché est sans consistance" en raison de volumes d'échanges faibles. "Il y a peu d'opérateurs dans les salles de marché aujourd'hui", rapporte-t-il.

Seulement 2,4 milliards d'euros ont été échangés mardi sur des titres de l'indice CAC40, contre 3 à 4 milliards d'euros pour une séance classique.

La cote parisienne a notamment été tirée vers le bas au cours de la journée par le repli des secteurs du luxe et des spiritueux. LVMH a terminé en baisse de 1,44% à 723 euros, Kering de 1,49% à 393,05 euros et dans les cosmétiques L'Oréal a perdu 1,52% à 443,80 euros.

Pernod Ricard a cédé 2,63% à 155,55 euros et Rémy Cointreau 2,74% à 111,85 euros.

"Des petits ajustements sont faits", observe Philippe Cohen, mais "le marché cherche des excuses pour faire quelques prises de bénéfices", ajoute-t-il.

L'agenda est par ailleurs encore peu fourni. Seuls indicateurs de la journée, les indices PMI ont montré une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en France, en zone euro et aux Etats-Unis en décembre.

"La semaine risque d'être un peu creuse, à partir de jeudi on aura quelques éléments macroéconomiques qui pourront venir alimenter les marchés", prévoit M. Cohen.

Les indices PMI pour les services sont attendus jeudi. Vendredi, le rapport mensuel sur le marché de l'emploi américain va aussi être scruté par les investisseurs, tout comme la première estimation d'inflation en zone euro pour décembre.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l’État français continuait de rebondir, après avoir touché son plus bas en un an le 27 décembre: l'échéance 10 ans, qui fait référence, affichait 2,59% vers 18H00, contre 2,56% vendredi et 2,40% mercredi 27 décembre.

BNP Paribas trouve un accord sur Helvet Immo

Après sa condamnation en appel fin novembre dans le cadre de l'affaire des prêts immobiliers Helvet Immo, la banque a trouvé une solution à l'amiable avec l'association de consommateurs CLCV, qui pourrait lui coûter entre 400 et 600 millions d'euros. L'action a pris 1,23% à 63,36 euros.

Technicolor suspendu

Le studio d'effets visuels Technicolor Creative Studios a demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la fin de l'offre publique d'achat (OPA) la concernant. L'action est donc bloquée à 1,63 euro.

Euronext CAC40