La Bourse de Paris sur ses gardes à mi-séance (-0,57%)

La Bourse de Paris était orienté à la baisse à mi-séance lundi (-0,57%), restant concentrée sur les chiffres des nouvelles contaminations du Covid-19 dans le monde.

A 13H05 (11H05 GMT), l'indice CAC 40 perdait 28,5 points à 4.950,87 points. Vendredi, la cote parisienne a fini en hausse de 0,42%, amenant l'augmentation sur l'ensemble de la semaine à 2,90%.

Après une ouverture dans le rouge, la place parisienne s'est rapidement rapproché de l'équilibré, et est même repassé brièvement dans le vert avant de redescendre.

Wall Street se préparait à ouvrir en hausse : le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 0,71%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,76% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,78%.

Le marché est toujours guidé par "les inquiétudes concernant le nombre croissant de cas de Covid-19" dans plusieurs régions du monde, estime David Madden, un analyste de CMC Markets.

"La pandémie continue de s'accélérer" a affirmé lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, notamment en Amérique Latine et Asie centrale.

Aux Etats-Unis, une douzaine d'Etats du Sud, du Centre et de l'Ouest ont enregistré un nombre quotidien record de nouvelles contaminations ces derniers jours, dont la Californie dimanche tandis qu'en Chine 22 nouveaux cas ont été découverts dimanche à Pékin, qui continue de mettre en place des mesures de restriction drastique dans plusieurs quartiers.

Un nouveau foyer est également apparu en Allemagne, où plus de 1.000 travailleurs d'un abattoir ont été testés positifs.

Toutefois, "il pourrait arriver un moment où les investisseurs s'habitueront à la situation, car la hausse des nouveaux cas est le risque pris par un gouvernement lorsqu'il rouvre son économie", continue David Madden.

D'autant plus que "les autorités sanitaires ont appris" de la première vague du virus, note Florent Bronès, responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas Wealth Management.

"Le risque de seconde vague est vu comme modéré", grâce à la mise en place "de protocoles sanitaires simples mais qui évitent la généralisation des foyers d'infection", justifie M. Bronès.

Les marchés ont déjà pris en compte les mesures de soutien budgétaires et monétaires. "Les banques centrales sont très actives mais font une pause dans les annonces", juge Wilfrid Galand, directeur stratégiste de Montpensier finance.

"Pour aller plus haut et y voir plus clair, les marchés se donnent du temps. Ils voudraient des preuves tangibles du redémarrage économique", estime-t-il.

Les considérations géopolitiques reviennent également au premier plan, notamment "les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi qu'entre les Etats-Unis et l'Europe", prévient Florent Bronès, alors qu'un sommet virtuel entre l'Union européenne et la Chine se tient lundi.

-Carrefour relevé, EDF dégradé -

Du côté des valeurs, Carrefour menait le CAC 40 avec une hausse de 2,76% à 14,50 euros, porté par le relèvement de sa recommandation à "pondérer" par JPMorgan.

A l'inverse, EDF reculait de 2,99% à 8,03 euros à la suite de l'abaissement de sa note de crédit à 'BBB+' par l'agence Standard & Poors.

Médiawan s'envolait de 41,16%, atteignant 11,90 euros, soit presque le prix par action de 12 euros de l'OPA annoncé lundi par ses fondateurs Capton-Niel-Pigasse et qui devrait être lancée en juillet.

