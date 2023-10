La Bourse de Paris sur la retenue après un indicateur américain qui fait bondir les taux

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre mardi, freinée par une hausse des taux d'intérêt sur le marché obligataire, alimentée par des données plus solides que prévu sur la consommation américaine.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 0,11%, soit 7,51 points, à 7.029,70 points. Lundi, il a terminé en petite hausse de 0,27%, à 7.022,19 points.

Pour Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier, la journée s'est déroulée "en deux parties" avec une première moitié de séance axée sur "l'instabilité au Moyen-Orient et les incertitudes que cela peut entraîner", notamment concernant l'offre de pétrole.

Puis, les marchés se sont focalisés sur l'économie américaine et les taux d'intérêt après la publication des ventes au détail de septembre aux Etats-Unis.

Le marché s'est crispé à la publication de cet indicateur, ressorti en hausse de 0,7%, sur un mois, en septembre, soit très au-dessus des 0,3% que prédisaient les économistes. En outre, les deux mois précédents, juillet et août, ont été révisés en hausse.

Ces chiffres démontrent "la robustesse et la résilience du consommateur américain", souligne Samy Chaar. Il ajoute que "si le consommateur américain peut entraîner ou recréer une forme de surchauffe économique aux Etats-Unis, il y a le risque que cela mette sous pression la Réserve fédérale", la banque centrale américaine.

Les taux d'intérêt des emprunts des Etats se sont nettement tendus sur le marché obligataire à la suite de cette publication. Ceux des dettes américaines à deux et dix ans se rapprochent de leurs niveaux de fin septembre, qui n'avaient plus été vus depuis respectivement 17 et 16 ans.

Le rendement de la dette française à dix ans s'établissait à 3,50% contre 3,40% à la clôture de lundi.

Sur le front géopolitique, les marchés ont accueilli favorablement l'annonce d'une visite du président américain Joe Biden en Israël mercredi.

Alors qu'Israël se prépare à une offensive terrestre pour "anéantir" le mouvement islamiste palestinien Hamas, l'activité diplomatique s'est poursuivie mardi pour tenter d'éviter que la guerre, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, n'embrase le Proche-Orient, mais aussi pour épargner les civils pris au piège.

M. Biden rencontrera aussi le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l'Autorité palestinienne à Amman, en Jordanie, a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby.

Edenred en tête du CAC 40

Le titre Edenred, principal acteur du marché des tickets-restaurant, a grimpé de 4,11% à 55,22 euros, affichant alors la meilleure progression de l'indice après un avis de l'Autorité de la concurrence publié mardi.

L'institution a jugé que le plafonnement des commissions perçues par les sociétés émettrices de titres-restaurant n'est pas "la réponse la plus adaptée" aux "défaillances du marché" et a en revanche recommandé de "rendre obligatoire la dématérialisation" des titres-restaurant, une solution annoncée par le gouvernement d'ici 2026.

Wendel intéressé par IK Partners

La société d'investissement Wendel (+2,98% à 76,05 euros) a annoncé mardi négocier la prise de contrôle d'IK Partners et de ses 12 milliards d'euros d'actifs gérés, moyennant 383 millions d'euros pour lancer sa nouvelle activité de gestion pour compte de tiers.

ADP remonte

Les aéroports parisiens ont poursuivi en septembre leur remontée vers les niveaux d'avant-pandémie, malgré la fin de la période de pointe estivale, retrouvant 94,6% de leurs passagers de la même période de 2019, a annoncé lundi leur gestionnaire. Au lendemain de cette annonce, le cours de l'action d'Aéroports de Paris a gagné 1,42% à 107,20 euros.