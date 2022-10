La Bourse de Paris stable avant l'emploi américain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris était stable (-0,06%) dans les premiers échanges vendredi, l'ambiance générale étant prudente avant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, dont la lecture est importante pour la Banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 3,79 points à 5.932,63 points vers 09H35, après deux séances de recul et une ouverture en baisse plus marquée. Le fort rebond en début de semaine lui permet toutefois d'afficher encore un gain hebdomadaire de 2,98%, le plus important en deux mois.

"Changement de cap de la politique monétaire? Le marché y croit de nouveau, contrairement aux banquiers centraux" résume pour cette semaine Sébastian Paris-Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM.

Les indices ont fortement rebondi lundi et mardi, avec l'espoir d'une politique monétaire moins pénalisante pour l'activité économique des banques centrales, mais plusieurs déclarations de responsables monétaires américains ont, une fois de plus, refroidi les rêves des investisseurs ensuite.

"Nous allons tous être obsédés par les chiffres de l'emploi aujourd'hui, puis par l'indicateur de l'inflation américaine la semaine prochaine. Il est clair que ce dernier a plus de potentiel pour influencer les cours lors des prochaines semaines, mais le premier est toujours un événement important", estime Jim Reid, analyste de la Deutsche Bank.

Les investisseurs veulent savoir si le marché du travail se détend avec moins de créations d'emplois, ce qui irait dans le sens d'un ralentissement de l'inflation et donc d'un pivot de la Fed vers une politique monétaire plus accommodante. Plus un marché de l'emploi est tendu, plus il y a pression pour des augmentations de salaires, ce qui favorise la hausse des prix en général.

Mais "les chiffres de l'emploi ont dépassé le consensus" à la hausse "quatre mois de suite", prévient Stephen Innes, de Spi AM, ce qui serait interprété comme une mauvaise nouvelle par les acteurs financiers.

Il sera ensuite temps pour les investisseurs de se tourner vers la saison des résultats d'entreprises du troisième trimestre, qui commence véritablement la semaine prochaine.

Par ailleurs, en France, le déficit commercial a établi un nouveau record en août, à 15,5 milliards d'euros (139 milliards sur 12 mois), ont indiqué les douanes vendredi, en raison d'une nouvelle hausse de la facture énergétique parmi les importations.

LDC acquiert Matines

Le volailler LDC (marques Le Gaulois, Loué, Marie) a annoncé jeudi avoir repris la marque Matines au groupe Avril, numéro un français des huiles de table, auquel il veut aussi racheter la société Ovoteam, spécialisée dans les produits à base d’œuf. Il a annoncé par ailleurs une progression de 14,2% de son chiffre d'affaires, à 1,4 milliard d'euros, au premier semestre de son exercice décalé. Le titre montait légèrement de 0,21% à 94,60 euros.

Prudence sur la tech

Avant le rapport sur l'emploi américain et ses conséquences immédiates sur le marché obligataire, le secteur technologique, sensible aux conditions de financement, reculait: Capgemini perdait 1,29% à 168,75 euros, Teleperformance de 1,43% à 262,10 euros, Dassault Systemes de 1,03% à 36,48 euros.

STMicroelectonics, qui a fortement progressé cette semaine, subissait en outre des prises de bénéfices (-2,53% à 34,65 euros).

