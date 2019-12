La Bourse de Paris stable, après le plus haut depuis 12 ans lundi

Salle de contrôle d'Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris, à La Défense, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Auréolée d'un nouveau plus haut annuel inscrit la veille, la Bourse de Paris se nimbait de quiétude mardi matin (+0,01%), annonçant une paisible séance écourtée de veille de Noël en l'absence de catalyseurs majeurs.

A 09H45, l'indice CAC 40 était stable (+0,70 point) à 6.029,84 points. Lundi à la clôture, la place parisienne a battu un nouveau record annuel de clôture à 6.029,37 points.

"Le marché parisien reste porté par les progrès réalisés sur le front des questions commerciales, en réaction notamment au geste d'ouverture consenti hier par la Chine", commente Philippe Cohen, gérant chez Kiplink Finance.

"En l'absence de catalyseurs majeurs, les questions commerciales devraient continuer de monopoliser l'attention des investisseurs", a-t-il ajouté.

"Les volumes devraient être extrêmement faibles" compte tenu de la fermeture des Bourses de Francfort et Milan, observent de leur côté les experts de Mirabaud Securities Genève.

Tout comme les marchés d'Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin), la Bourse de Londres et celle de Wall Street fermeront plus tôt qu'à l'accoutumée.

"L'année 2019 touche doucement à sa fin et restera probablement dans les mémoires comme l'une des meilleures années de la décennie, à moins que nous n'assistions à une correction importante et improbable dans la dernière semaine", souligne de son côté Guilhem Savry, responsable de la recherche macroéconomique chez Unigestion.

L'annonce à la mi-décembre d'un accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington a rassuré les investisseurs qui espèrent une signature début janvier et poussé les indices américains et européens à des niveaux record.

Des prises de bénéfices ne sont pas exclues alors que l'année s'achève sur un grand millésime pour les actions dont les gains avoisinent plus de 27% depuis le 1er janvier sur le marché parisien.

TechnipFMC était en tête du CAC 40 (+1,55%) à 19,06 euros sur fond de légère hausse des prix du pétrole lundi. Total avançait de 0,41% à 49,56 euros.

Dassault Aviation grappillait 0,25% à 1.193 euros, Safran s'effritait de 0,18% à 140,60 euros et Thales reculait de 0,51% à 93,18 euros. Le ministère grec de la Défense a annoncé lundi avoir signé avec ces entreprises françaises des contrats d'entretien et de mise à niveau des avions Mirage de l'armée grecque.

