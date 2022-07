La Bourse de Paris stable après l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris était quasi stable vendredi en début de séance, après une ouverture en baisse, dans un contexte toujours préoccupant pour les investisseurs de risques accrus de récession.

L'indice CAC 40 évoluait en légère baisse de 0,12% à 5.915,51 points à 10H00. Jeudi il a cédé 1,80%, une dernière séance de baisse qui a clôturé un mois de juin en repli de plus de 8%, le pire depuis mars 2020, et un premier semestre en chute de 17%.

La Bourse de New York n'a pas fait mieux, les indices américains ont perdu entre 0,8% et 1,3% jeudi, et sur les six premiers mois de l'année les pertes sont catastrophiques.

Pour le S&P 500, c'est le pire début d'année depuis 1970, avec une chute de plus de 20%.

"La tendance récente est dominée par l'inquiétude croissante sur la possibilité d'une récession dans les trimestres à venir", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

Ces inquiétudes pèsent sur le prix des actifs jugés risqués, comme les actions du secteur technologique ou le bitcoin.

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de juin d'inflation en zone euro. Au rang des indicateurs d'activité économique, les indices PMI manufacturiers concernant les États-Unis et la zone euro seront publiés dans la journée.

Sodexo confirmé

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo montait de 5,52% à 70,76 euros, après avoir confirmé ses perspectives en publiant un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% au troisième trimestre de son exercice décalé 2021/2022, et annoncé réorganiser sa gestion opérationnelle.

Elior en profitait aussi et prenait 4,63% à 2,22 euros.

Premier pas de FL Entertainment

L'action de FL Entertainment, la nouvelle entité regroupant Banijay, géant mondial de la télévision, et Betclic, poids lourd européen du pari sportif en ligne, prenait environ 5% pour son premier jour de cotation à la Bourse d'Amsterdam.

