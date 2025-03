La Bourse de Paris soutenue par les plans économiques allemand et chinois

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,57% lundi, à la faveur d'un plan de relance en Chine pour relancer sa consommation intérieur et d'un plan d'investissements géant pour réarmer et moderniser l'Allemagne.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 45,70 points et s'est établi à 8.073,98 points à la clôture. Vendredi, il avait achevé la séance en hausse de 1,13%.

"Le regain de visibilité en Europe après les annonces de réorientations stratégiques" allemandes favorise les marchés, commente Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM.

Le futur chancelier Friedrich Merz est en bonne voie pour faire adopter mardi par les députés un plan d'investissements géant, en assouplissant la discipline budgétaire de la première économie européenne.

Les regards se sont aussi tournés vers la Chine, "où les responsables ont annoncé des mesures visant à stabiliser les marchés boursiers et immobiliers, à augmenter les salaires et à encourager un taux de natalité plus élevé", commente Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Les investisseurs attendent enfin de prendre connaissance mercredi soir de la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

"Le marché n'attend aucune baisse des taux" de l'institution américaine "mais une inflexion dans la reconnaissance qu'il y a une dégradation du contexte macroéconomique aux Etats-Unis", résume Mabrouk Chetouane.

"On est à une frontière dans le cycle économique", commente-t-il, après que les craintes qu'une récession ne gagne la première puissance économique du globe ait gagné les marchés dernièrement.

"L'appréciation de la Fed" sur le trajectoire de l'économie américaine "sera déterminante au cours de cette années 2025", a-t-il poursuivi.

Sur le marché obligataire, le taux allemand à 10 ans se détendait à 2,82% après avoir terminé à 2,87% vendredi et le taux français à même échéance à 3,49% après 3,57% à la dernière clôture.

Esso flambe

Le producteur de carburants Esso a bondi de 9,59% à 144,00 euros, dans le sillage de la hausse des prix du pétrole après les mesures de relance en Chine, le marché anticipant une hausse de la demande chinoise.

La Chine est le premier importateur de pétrole mondial.

Euronext CAC40