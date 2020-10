La Bourse de Paris, sous surveillance, attendue en baisse

La Bourse de Paris est attendue en baisse mardi, date limite fixée par la démocrate Nancy Pelosi pour conclure un plan de relance économique aux Etats-Unis, mais le fonctionnement de la cote parisienne sera scrutée au lendemain de plusieurs incidents techniques.

Une interruption de trois heures le matin, et des échanges qui se sont prolongés bien au-delà de la clôture, contraignant l'opérateur de la Bourse de Paris, Euronext, à annuler ceux produits après 17H30: la place parisienne a connu une séance chaotique lundi en coulisse.

Le cours de référence s'est finalement établi à 4.942,62 points, en hausse de 0,14%, a annoncé Euronext. Mardi, le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,66% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

Les négociations continuent d'être le principal catalyseur du marché. Après des nouvelles discussions tout le weekend et lundi, la négociatrice démocrate Nancy Pelosi a fixé à mardi la date pour conclure un accord, en pleine campagne présidentielle.

"La probabilité d'un accord ne semble pas plus probable maintenant qu'il y a une semaine, et la fenêtre d'opportunité se referme vite", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

A Wall Street, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a cédé 1,44% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,65%.

Si les différences de vue entre responsables américains "continuent de se réduire" selon un porte-parole de Mme Pelosi, les écarts restent grands entre la proposition démocrate, évaluée à 2.200 milliards de dollars, celle de Donald Trump, de 1.800 milliards de dollars, et la position des responsables républicains, qui sont réticents à la dernière proposition du président américain.

Le deuxième facteur important des marchés est "la progression du nombre de cas de coronavirus et de restrictions en Europe", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud. Ainsi en Irlande, l'ensemble de la population sera reconfinée à partir de la nuit de mercredi à jeudi et pour six semaines, a annoncé tard lundi son Premier ministre Micheal Martin.

"Les investisseurs redoutent qu'il puisse y avoir les mêmes couvre-feux par exemple aux États-Unis dans quelques semaines", ajoute M. Plassard car les contaminations progressent de nouveau dans le pays.

Une première salve de résultats approche également pour les entreprises cotées à Paris. Plusieurs d'entre elles publient leur résultat après la séance mardi.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE

Euronext, dont le titre est sur le SBF 120, sera scruté au lendemain des incidents techniques.

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a relevé ses objectifs pour l'année. Les ventes ont reculé de 6,6% au 2e trimestre de son exercice décalé, après avoir plongé de près d'un tiers au 1er trimestre en raison de la pandémie de Covid-19.

Le fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech (SSB) a continué d'être porté par la demande pour ses produits en raison de la pandémie, ce qui l'a également amené à revoir ses objectifs 2020 légèrement à la hausse.

