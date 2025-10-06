 Aller au contenu principal
CAC 40
7 981,50
-1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris secouée par la crise politique française
information fournie par AOF 06/10/2025 à 12:23

(AOF) - Le marché parisien sous-performe nettement en Europe, victime de la dégradation de la situation politique en France. Tout juste nommé, Sébastien Lecornu, a démissionné ce matin de son poste de Premier ministre, exacerbant la crise politique en France. Conséquence de l'inquiétude des investisseurs à propos de la situation politique dans l’Hexagone, le rendement du 10 ans français progresse de 7,7 points de base, à 3,591 % et le spread franco-allemand s'élève à 86,3 points de base. Vers 12h20, le CAC 40 perd 1,48% à 7961 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,38% à 5630 points.

En Europe, Aston Martin (- 6,27 %, à 76,20 pence) recule fortement à la Bourse de Londres après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels. Pour justifier cette décision, le constructeur de voitures de luxe met en avant " des difficultés croissantes liées à la conjoncture macroéconomique mondiale, notamment l'impact persistant des droits de douane ". Autre source d'incertitude : les modifications des taxes chinoises sur les voitures de luxe et le risque accru de tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

À Paris, Seb est logé à la dernière place du SBF 120, plongeant de 19,38%, à 53,25 euros, après avoir lancé un avertissement sur ses résultats de l'année 2025. Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique avait déjà averti fin juillet. Seb cible désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet. "Le scénario anticipé fin juillet ne s’est pas concrétisé à ce stade avec l’intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison", souligne un communiqué.

Stellantis (+ 1,93 %, à 9,18 euros) parvient à se distinguer dans un marché parisien en forte baisse, plombé par la démission du Premier ministre. Selon Bloomberg, Stellantis aurait l'intention d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis. Le constructeur automobile multi-marques bénéficie également du soutien de Jefferies. La banque d'investissement américaine a noté une reprise outre-Atlantique au troisième trimestre, même si elle est lente.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs est ressorti à - 5,4 octobre en zone euro, après -9,2 en septembre. Il était anticipé à -7,5.

En août 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2025, selon les premières estimations d'Eurostat. Les ventes sont conformes aux attentes. En juillet 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Vers 12h15, l'euro perd 0,68% à 1,1657 dollar, affaibli par la situation en France.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

