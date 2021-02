La Bourse de Paris se stabilise avant la reprise des marchés américains (-0,04%)

La Bourse de Paris se stabilisait autour de l'équilibre mardi à mi-séance (-0,04%) au lendemain d'une progression de 1,45% en attendant la reprise des marchés américains après un week-end prolongé.

Après une ouverture en petite hausse, l'indice vedette CAC 40 cédait 2,43 points à 5.783,82 points vers 11H24 GMT.

"Les marchés se refroidissent après leurs niveaux élevés" des derniers jours, souligne David Madden, analyste chez CMC Markets.

Avec des résultats d'entreprises dans l'ensemble bien accueillis, une évolution positive du dossier vaccinal, des perspectives de relance aux Etats-Unis et des soutiens sans faille de la part des banques centrales comme des gouvernements, le contexte reste cependant favorable aux actifs risqués.

En Allemagne, le moral des investisseurs a connu un nouveau coup d'accélérateur en février, malgré la prolongation de la plupart des restrictions contre le Covid jusqu'à début mars. Ainsi, le baromètre ZEW ressort à 71,2 points, nettement supérieur aux prévisions des analystes compilées par le fournisseur d'accès financier Factset, qui tablaient sur un léger tassement à 60 points.

"Malgré diverses polémiques sur les vaccins et leur déploiement, il est raisonnable d'envisager sur l'horizon 2021-2022 la levée complète des restrictions", écrivent des économistes d'Oddo BHF.

Le Royaume-Uni va prochainement franchir le pas: le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoilera lundi sa feuille de route vers un retour progressif à la normale grâce à la campagne active de vaccination contre le Covid-19, faisant espérer une reprise rapide de l'économie.

L'Organisation mondiale de la santé a accordé lundi son homologation d'urgence au vaccin britannique d'AstraZeneca, ouvrant la voie à la distribution de centaines de millions de doses du vaccin à des pays défavorisés.

Parallèlement aux campagnes de vaccination en cours, la Commission européenne va lancer mercredi un programme baptisé "Hera incubator" ayant vocation à étudier les mutations du Covid-19.

Michelin avance, dividende accru

Michelin, qui a bien résisté à la crise sanitaire en 2020 et prévoit un retour à la normale pour 2022, progressait de 0,30% à 118,05 euros. Le groupe va proposer un dividende de 2,30 euros par action, soit plus que les 2 euros distribués sur l'exercice précédent, et plus que le montant prévu par les analystes pour 2021.

ADP reflue, Orly ferme le T4

ADP refluait de 0,55% à 99,40 euros, victime de la fermeture des frontières françaises hors de l'Union européenne et d'un effondrement du trafic aérien en pleine pandémie de Covid-19, qui a conduit l'aéroport d'Orly à fermer lundi soir son terminal 4 jusqu'à nouvel ordre.

TechnipFMC recule, scission effective

L'action du groupe d'ingénierie pétrolière perdait 1,19% à 7,16 euros, tandis que Technip Energies, issu de la scission du groupe franco-américain d'ingénierie pétrolière bondissait de 51% à 13,60 euros au premier jour de sa cotation.

Vicat en béton

L'action gagnait 2,15% à 40,40 euros, portée par un bénéfice net de 156 millions d'euros, en hausse de 4,8%. Le cimentier table sur une nouvelle progression de l'excédent brut d'exploitation à périmètre et changes constants.

Vivendi recule après une envolée

Le titre, qui s'était envolé lundi, refluait (-1,67%), à 30,70 euros, pâtissant d'une baisse de recommandation de Citigroup à "neutre" contre "acheter".

