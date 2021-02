La Bourse de Paris se stabilise après deux séances euphoriques

La Bourse de Paris a terminé quasi stable mercredi après deux séances de net rebond, sur fond d'espoirs de relance budgétaire aux États-Unis et d'un développement des campagnes de vaccination contre le Covid-19.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 0,06 point pour finir à 5.563,05 points. Sur les trois premières séances de la semaine, il s'affiche en nette progression de 3,03%.

Après une semaine de grand stress boursier et de bond de la volatilité sur les places financières mondiales, "le marché surveille les résultats d'entreprises dans l'attente du plan de relance aux États-Unis", indique à l'AFP Philippe Cohen, gérant à Kiplink Finance.

Mardi soir, ce sont ceux des géants de la technologie Amazon (-0,34% à Wall Street à la mi-séance) et Alphabet (+7,49%) qui étaient scrutés.

Le premier a indiqué qu'il avait dépassé les 100 milliards de chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois de son histoire et le second a fait part d'un bénéfice net en hausse de 50% sur un an au quatrième trimestre, à 15,2 milliards de dollars.

Ces géants de la tech profitent depuis des mois du contexte sanitaire qui affecte très lourdement le reste de l'économie.

Concernant cette économie non liée aux hautes technologies, les investisseurs attendent désespérément une vaccination massive et voient, au gré des soubresauts de l'actualité, "parfois verre a moitié plein ou à moitié vite", commente Philippe Cohen.

Quelques bonnes nouvelles ont tout de même donné le sourire aux marchés mercredi, notamment celle d'une coopération entre les laboratoires britannique GSK et allemand CureVac pour développer un vaccin contre les nouveaux variants du coronavirus responsable du Covid-19..

L'UE envisage de son côté d'adopter les vaccins chinois et russe s'ils obtiennent l'autorisation de l'Agence européenne du médicament.

Marie Brizard grisée par son augmentation de capital

Le titre a bondi de 7,21% à 1,61 euro. Le groupe de spiritueux a obtenu 100,9 millions d'euros grâce à son augmentation de capital, soit légèrement moins que le montant d'environ 105 millions d'euros initialement visé.

Publicis salué pour ses prévisions de croissance

Après avoir nettement grimpé en séance, le titre a clôturé en hausse de 2,33% à 44,77 euros. Le groupe prévoit de renouer avec la croissance au deuxième trimestre et propose de verser un dividende de deux euros par action au titre de l'année 2020.

Pierre et Vacances en repli

Le titre a cédé 1,84% à 10,65 euros à la suite de l'ouverture de la procédure de conciliation amiable demandée par le groupe afin de discuter avec ses créanciers, après avoir été durement touché par les effets de la crise sanitaire.

